Spis treści: 01 Co zrobić z truskawkami w marcu?

02 Czego nie lubią truskawki?

03 Co zrobić, żeby truskawki miały dużo owoców? Triki na obfite plony

Co zrobić z truskawkami w marcu?

W marcu truskawki gruntowe budzą się z zimowego spoczynku i zaczynają tworzyć nowe liście i pąki kwiatowe. To właśnie wtedy wymagają najwięcej uwagi i pielęgnacji, aby w czerwcu wydać owoce. Co zrobić, żeby truskawki były zdrowe, piękne i obfite? Oto kilka czynności, które warto wykonać już wczesną wiosną:

Odkryć truskawki

Jeśli zabezpieczyliśmy je na zimę, przykrywając słomą, agrowłókniną lub innym materiałem, należy je zdjąć, gdy tylko minie zagrożenie silnymi przymrozkami. Zbyt długie przykrywanie może spowodować gnicie roślin lub rozwój chorób grzybowych.

Reklama

Oczyścić plantację

Należy usunąć z grządek wszelkie resztki roślinne, chwasty, uszkodzone lub zeschłe liście i pędy. Można też przyciąć zbyt długie rozłogi i usunąć nadmiar roślin, jeśli są zbyt gęsto posadzone. Oczyszczenie plantacji truskawek poprawi cyrkulację powietrza i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób.

Sprawdzić stan roślin

Trzeba również dokładnie obejrzeć truskawki i sprawdzić, czy nie mają żadnych objawów chorób lub uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, np. mszyce, ślimaki, nicienie, mączniaka, czy nie dotknęła ich szara pleśń lub zgorzel korzeni. Jeśli zauważymy jakieś problemy, należy podjąć odpowiednie środki ochrony, np. opryskać rośliny odpowiednim preparatem lub zastosować pułapki na ślimaki.

Nawozić

W marcu truskawki potrzebują dodatkowej dawki składników pokarmowych, aby dobrze się rozwinąć i wytworzyć duże i smaczne owoce. Truskawki najlepiej nawozić nawozami organicznymi, np. obornikiem, kompostem, nawozem z pokrzyw lub skrzypu.

Można też stosować nawozy mineralne, np. saletrę amonową, superfosfat, siarczan potasu. Należy jednak zachować ostrożność i nie przesadzić z dawkami, aby nie spalić roślin. Nawozy należy rozsypać wokół truskawek i delikatnie wymieszać z ziemią, a następnie podlać.

Podlewać

W marcu truskawki trzeba regularnie i obficie podlewać, aby zapewnić im odpowiednią wilgotność gleby i zapobiec wysychaniu. Podlewanie truskawek jest szczególnie ważne w okresie kwitnienia i owocowania, gdy rośliny mają największe zapotrzebowanie na wodę.

Najlepiej, jeśli zrobimy to rano lub wieczorem, unikając podlewania liści i kwiatów, aby nie spowodować chorób. Można też zastosować system kroplowy lub zraszający, który zapewni równomierne nawadnianie plantacji.

Zdjęcie Pielęgnację truskawek należy rozpocząć już w marcu. / 123RF/PICSEL

Czego nie lubią truskawki?

Są to rośliny dość łatwe w uprawie, ale mają swoje wymagania i nie lubią pewnych czynników, które mogą im zaszkodzić w trakcie rozwoju. Kiedy zapewnisz im odpowiednie warunki, odwdzięczą się dużymi i soczystymi owocami. Czego nie lubią truskawki? Jak pomóc im w rozwoju?

Najlepiej rosną w umiarkowanym klimacie, gdzie temperatura waha się między 15 a 25 stopni Celsjusza. Zbyt wysoka temperatura może spowodować zahamowanie wzrostu, zasychanie liści, spadek jakości owoców lub zwiększenie podatności na choroby. Zbyt niska temperatura może uszkodzić pąki kwiatowe, zahamować owocowanie lub zniszczyć roślinę. Dlatego należy przykrywać je w czasie przymrozków lub zapewniać im cień w czasie upałów.

Truskawki lubią wilgotną, ale nie mokrą glebę. Nadmierna wilgotność często powoduje rozwój chorób grzybowych, np. szarej pleśni, mączniaka, zgorzeli korzeni, czy brunatnej zgnilizny. Unikaj nadmiernego podlewania, zastoisk wody, zbyt gęstego sadzenia, grubego ściółkowania i częstego opryskiwania roślin. Zapewnij truskawkom dobrą cyrkulację powietrza, odpowiedni drenaż gleby, właściwe nawadnianie i ochronę przed deszczem.

Warto również pamiętać, że duża ilość promieni słonecznych może spowodować poparzenia liści i owoców. A to niestety będzie skutkowało obniżeniem jakości i smaku truskawek. Najlepiej posadzić je obok wyższych roślin lub stosować agorowłokninę. Truskawki dobrze znoszą temperatury do 30°C, jednak powyżej tej granicy często cierpią z powodu suszy i stresu cieplnego. W takich warunkach należy częściej je podlewać i zwiększyć ściółkowanie.

Co zrobić, żeby truskawki miały dużo owoców? Triki na obfite plony

Jeśli chcesz otrzymać piękne i soczyste owoce, możesz wykorzystać kilka trików. Obfite plony uzyskasz, gdy posadzisz truskawki gruntowe w słonecznym i odpowiednio zacienionym miejscu. Najlepiej rosną na próchniczej i lekko kwaśnej glebie. Ich wzrost poprawią również:

nawadnianie i nawożenie : truskawki wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza wtedy gdy kwitną i owocują. Stosuj system kroplowy, który zapewni im optymalną wilgotność gleby. W trakcie wegetacji, należy je nawozić, stosując nawozy ekologiczne i organiczne, aby dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych,

: truskawki wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza wtedy gdy kwitną i owocują. Stosuj system kroplowy, który zapewni im optymalną wilgotność gleby. W trakcie wegetacji, należy je nawozić, stosując nawozy ekologiczne i organiczne, aby dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych, odchwaszczanie i ściółkowanie : te rośliny nie znoszą konkurencji ze strony chwastów , ponieważ ograniczają ich wzrost. Jeśli wokół truskawek pojawią się zbędne rośliny, trzeba je koniecznie usunąć i wyściółkować glebę folią, korą lub słomą . W ten sposób zapobiegniesz rozwojowi chwastów, gniciu owoców i szarej pleśni;

: te rośliny nie znoszą konkurencji ze strony , ponieważ ograniczają ich wzrost. . W ten sposób zapobiegniesz rozwojowi chwastów, gniciu owoców i szarej pleśni; przycinanie i usuwanie rozłogów: truskawki przycina się jesienią. Wówczas usuwa się uschnięte i chore liście oraz wydłużone pędy roślin (rozłogi), zagęszczające plantację. W ten sposób truskawki zyskają lepsze warunki do owocowania i wzrostu w kolejnym sezonie.

Konieczny jest także dobór odpowiednich odmian. Truskawki gruntowe wydadzą piękne owoce, jeśli będą dostosowane do warunków klimatycznych i glebowych. Jeśli chcemy szybko wykorzystać świeże owoce, najlepiej wybrać polskie odmiany deserowe, takie jak: Markat, Panvik, Elsariusz, Hoken, Pink Rosa, czy Panon. Wybieraj takie rośliny, które są odporne na suszę, mróz i choroby.

Przeczytaj również:

Oprysk olejem parafinowy. Kiedy wykonać?

Kiedy kosić trawę po zimie? Od terminu zależy kondycja murawy

Rośliny, które odstraszają szkodniki. Posadź je w ogrodzie