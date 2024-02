Spis treści: 01 Borówka amerykańska - jak sadzić? Weź do serca ważne zasady

02 W jakim miejscu sadzić borówkę amerykańską? Ważna jakość gleby

03 Czy borówki potrzebują dużo słońca? Oto jakie stanowisko uwielbiają

04 Co można posadzić obok borówki? Takie miejsca wręcz uwielbia

Borówka amerykańska - jak sadzić? Weź do serca ważne zasady

Borówka amerykańska jest długoletnim krzewem, uwielbianym przez ogrodników przede wszystkim z uwagi na smaczne owoce, które wypuszcza. Zachęca wielu również prostotą uprawy.

Do Polski przywędrowała już kilkanaście lat temu, coraz częściej pojawiając się w wielu przydomowych ogródkach. Wytrzymuje bowiem nawet siarczyste mrozy, będąc również odporną na wiosenne przymrozki. Co więcej, łatwo się przyjmuje i świetnie owocuje. Wszystko jednak pod jednym warunkiem. Lubi tylko konkretne miejsca.

W jakim miejscu sadzić borówkę amerykańską? Ważna jakość gleby

Borówka amerykańska będzie rosnąć zdrowo i szybko wyłącznie w konkretnym stanowisku oraz w ziemi spełniającej pewne wymagania glebowe. Podłoże dla tej rośliny musi być przede wszystkim kwaśne, o odczynie nieprzekraczającym 4,5 pH. Nawet niewielkie zmiany w tym obrębie mogą znacznie wpłynąć na owocowanie borówki.

Przy pH 5,5 roślina zacznie wydawać znacznie mniej owoców, zaś przy pH równym 6 przestanie zupełnie owocować. Ważnym zabiegiem jest więc stałe kontrolowanie oraz utrzymywanie gleby na niezmienionym poziomie, a w razie konieczności - nawożenie kwaśnym torfem lub kompostem.

Co więcej, podłoże pod borówkę powinno być żyzne, próchniczne, przepuszczalne oraz dość wilgotne.

Czy borówki potrzebują dużo słońca? Oto jakie stanowisko uwielbiają

Kupując nową sadzonkę, warto przyłożyć sporą uwagę do miejsca jej zasadzenia. W odpowiednio wybranym borówka może bowiem egzystować i zachwycać ilością owoców nawet przez 20 lat. Idealnym stanowiskiem będzie dla niej słoneczne, osłonięte od wiatru miejsce. Warto, by przez większość dnia ziemię ogrzewało słońce. Borówka rośnie bowiem najlepiej na glebach nagrzanych nawet do 20 st. C. Wówczas będzie rodzić takie ilości owoców, o jakich niektórzy tylko marzą.

Czy borówka amerykańska może rosnąć w cieniu? Umieszczona w mało dosłonecznionym miejscu roślina będzie słabiej zawiązywać pąki kwiatowe, a co za tym idzie rodzić małe plony o niskiej jakości. Takich stanowisk lepiej więc unikać.

Co można posadzić obok borówki? Takie miejsca wręcz uwielbia

Spore znaczenie dla jakości wydawanych przez borówkę owoców ma również towarzystwo, w jakim roślina rośnie i przebywa. Przy krzewach borówki nie powinny rosnąć przede wszystkim jabłonie czy orzechy. Te bowiem znacznie ją osłabiają.

Borówka amerykańska uwielbia jednak sąsiedztwo iglaków - najlepiej ich karłowych lub płożących się odmian, na przykład miniaturowych świerków, sosen czy jałowców. Te osłaniają bowiem borówkę przed wiatrem, a zrzucając igły, przy okazji zakwaszają również glebę.

Przydatnym okazać może się także towarzystwo wrzosów i wrzośców, które przyciągają do ogrodu zapylające owady.

