Kluski przygotujesz w kwadrans. Treściwy obiad, kiedy nie masz siły po pracy

Kluski kładzione to coś, co przygotowuje się błyskawicznie i równie szybko napełni brzuchu głodnych domowników. Najlepiej sprawdzają się wtedy, kiedy nie ma zbytnio czasu, by stać w kuchni albo po prostu nie ma się sił po wyczerpującym dni w pracy. Jak zrobić kluski kładzione? Przepis jest banalny i łatwo go zapamiętać.

Zdjęcie Kluski kładzione robi się w kilka chwil i wyjdą nawet kulinarnemu laikowi / Archiwum autora