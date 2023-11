Dlaczego wegański smalec jest lepszy? Zrobisz go w mig!

Wegański smalec bije na głowę ten tradycyjny, ponieważ nie dość, że robi się go błyskawicznie, to na dodatek cały dom nie pachnie specyficzną wonią, która w trakcie domowej produkcji unosi się znad kuchenki. Sekretem jest biała fasola w puszce: można kupić w każdym sklepie. Wystarczy dodać kilka innych składników, które tylko podkręcą smak domowego smarowidła. Świeża kromka chrupiącego pieczywa, gruba warstwa wegańskiego pasztetu i plaster ogórka kiszonego lub konserwowego bronią się same: taki smak z całą pewnością zachęci do celebrowania śniadań.

Reklama

Polecamy:Sałatka ziemniaczana Ewy Wachowicz. Będzie królować na każdej imprezie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Wachowicz dokarmia ptaki. Jak zrobić karmnik z garnuszka? Polsat

Jak zrobić wegański smalec?

Zdjęcie Ugotuj fasolę do miękkości i zblenduj. Wegański smalec już jest gotowy / 123RF/PICSEL

Szukasz przepis na wegański smalec? Oto on:

Składniki:

fasola biała (z puszki lub szklanka ugotowanej do miękkości),

(z puszki lub szklanka ugotowanej do miękkości), cebula ,

, olej ,

, sól ,

, pieprz.

Przygotowania trzeba zacząć od pokrojenia cebuli w kostkę i zeszkleniu ją na rozgrzanej patelni z oliwą. Następnie do blendera lub malaksera dodać fasolę, przyprawy oraz połowę cebulki. Całość zmiksować na gładką pastę, a na koniec dodać resztę cebuli i wymieszać za pomocą łyżki. Wegański smalec z fasoli jest już gotowy, więc nie pozostaje nic innego, jak posmarowanie nim kromką pieczywa.

Sprawdź: Proste smarowidło do chleba. Bogactwo witamin i smaku. Tak przygotowuje je Ewa Wachowicz

Wegański smalec? Możesz modyfikować przepis

Zdjęcie Podsmażona cebula nadaje smalcowi wyrazisty, brązowy kolor / 123RF/PICSEL

Podany przepis na wegański smalec to dopiero początek. Recepturę można modyfikować i dodawać składniki według upodobań. Lubimy jabłko w smalcu? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać co nieco kwaśnego owocu do naszego smarowidła. Jeśli lubujemy się w wyrazistych smakach, to do smażonej cebuli warto dodać odrobinę jałowca, czosnku lub papryki wędzonej w proszku. Nie zapominajmy, z czym najlepiej taka pajda domowego smalczyku smakuje: ogórek kiszony i korniszon to absolutna konieczność.

Polecamy: Supergrzyby pojawiły się w Biedronce. Biją na głowę maślaki i podgrzybki