Polskie sanatoria leżą w urokliwych miejscowościach uzdrowiskowych. Można w nich leczyć schorzenia ortopedyczno-urazowe, pulmonologiczne czy kardiologiczne. Skierowanie otrzymane z NFZ pozwala ponieść za pobyt dużo mniejsze opłaty. Nic więc dziwnego, że wiele osób stara się o skierowanie od lekarza na pobyt w uzdrowisku opłacony częściowo przez Fundusz. Jednak po uzyskaniu skierowania i otrzymaniu potwierdzenia z NFZ pacjenta czeka jeszcze oczekiwanie w kolejce do sanatorium.

Kolejka do sanatorium 2023. Jest szybciej

Jeszcze w zeszłym roku zdarzały się sytuacje, że na pobyt w sanatorium pacjenci musieli czekać nawet ponad dwa lata. W tym roku sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Mają na to wpływ dwa czynniki:

większa liczba zakontraktowanych przez NFZ świadczeń;

inflacja, która powoduje, że mniej osób decyduje się na wyjazd.

Z tych dwóch powodów kolejka do sanatorium w 2023 roku trwa od 3 miesięcy do roku. Dużo zależy też od województwa, z którego pochodzi pacjent. Najdłużej trzeba czekać w województwie śląskim i mazowieckim, tu kolejki oczekujących sięgają dziesiątek tysięcy osób. Natomiast najszybciej wyjadą do sanatorium mieszkańcy województwa lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.



Gdzie sprawdzić długość kolejki do sanatorium?

Po otrzymaniu skierowania do sanatorium od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent musi zanieść je do swojego oddziału NFZ. Skierowanie może też wysłać lekarz elektronicznie. W każdym razie musi ono być dostarczone do NFZ w ciągu 30 dni. Po tym czasie przepada. Kiedy skierowanie zostanie przekazane, pozostaje już tylko czekać na jego potwierdzenie od NFZ. Czas oczekiwania tu również nie może przekroczyć 30 dni.

Na potwierdzeniu wyjazdu do sanatorium wystawionym przez NFZ będzie numer skierowania i rodzaj sanatorium, do którego pacjent ma się udać. Teraz wystarczy tylko wejść na stronę skierowania.nfz.gov.pl. Pod tym adresem znajduje się formularz. Wystarczy wpisać numer skierowania do sanatorium i swoją datę urodzenia, a system pokaże długość kolejki i czas oczekiwania na wyjazd. Informację o wyjeździe pacjent otrzyma również pisemnie, najpóźniej 14 dni przed wyjazdem.

Czy można skrócić kolejkę do sanatorium?

Niektóre osoby wyjadą do sanatorium bez kolejki. Dotyczy to zasłużonych honorowych dawców krwi lub przeszczepu, inwalidów wojennych i wojskowych, weteranów, kombatantów, uprawnionych żołnierzy i pracowników. Cała reszta musi cierpliwie czekać na swoją kolej.

Jest jednak sposób na to, by kolejkę do sanatorium skrócić. Trzeba wtedy zadeklarować gotowość do skorzystania z tak zwanych "zwrotów". To sytuacje, w których inni pacjenci z różnych względów musieli zrezygnować ze swojego pobytu w uzdrowisku. Jest jeden haczyk: pacjent musi być do wyjazdu gotów w każdej chwili. Oznacza to, że nie obowiązuje dwutygodniowe wyprzedzenie z informacją o wyjeździe do sanatorium. Informacji o zwrotach w wykorzystaniu terminów do sanatorium pacjent uzyska w swoim wojewódzkim oddziale NFZ.

