Tych produktów nigdy nie jedz na czczo. Ból brzucha to dopiero początek

Co jeść na śniadanie?

Każdy człowiek lubi jadać śniadanie na swój sposób. Jedni chcą rano najeść się do syta, inni zjeść jedynie niewielki posiłek. Niektórzy śniadania preferują w wersji na słodko, a pozostali akceptują jedynie te wytrawne. Spośród wielu opcji warto wybierać to, co najlepiej pobudza, dodaje energii i wprawia w lepszy nastrój. Za najzdrowsze śniadania uznaje się np. owsiankę, pełnoziarniste pieczywo z pastą jajeczną, czy też koktajl owocowo-warzywny. Dzięki zjedzeniu zbilansowanego posiłku po przebudzeniu mamy więcej siły, minimalizujemy ryzyko napadu wilczego głodu w ciągu dnia, a także chęci podjadania. Okazuje się, że wśród zdrowych produktów chętnie jadanych przez wiele osób o poranku wyróżnia się kilka takich, których nie powinno się spożywać na pusty żołądek.

Czego lepiej nie jeść na pusty żołądek?

Kawa

Kawa to dla znacznej większości osób napój, bez którego nie wyobrażają sobie śniadania. Najlepiej jednak wypić ją dopiero po spożytym posiłku, a nie na czczo. Dlaczego? Otóż kawa zawiera kofeinę, przez co zwiększa kwasowość w organizmie. Regularne jej picie na pusty żołądek może doprowadzić do stanów zapalnych błony śluzowej żołądka. Z tego samego względu odradza się pić na czczo mocną herbatę.

Owoce cytrusowe

Cytrusy są źródłem wielu witamin i doskonałym uzupełnieniem diety, jednak nie warto jeść ich na czczo. Wiele osób po wypiciu z rana soku pomarańczowego miewa dolegliwości trawienne - m.in. skurcze i bóle brzucha. To przez kwasy zawarte w tych owocach, które mogą podrażniać żołądek, powodować zgagę i reakcje alergiczne. Jedzenie cytrusów lepiej więc przełożyć na później.

Zdjęcie Owoce cytrusowe zjedzone na pusty żołądek mogą podrażniać układ pokarmowy powodując dolegliwości / 123RF/PICSEL

Pomidory

To samo tyczy się pomidorów - warzyw polecanych na śniadanie przez wielu dietetyków. Niestety te smaczne i zdrowe warzywa spożywane na czczo u wielu osób wywołują dolegliwości układu trawiennego. Ponadto zawierają taninę, która może utrudniać wchłanianie żelaza.

Produkty nafaszerowane cukrem

Na śniadanie nie warto też jeść tzw. "pustych kalorii" - drożdżówek, croissantów, kremów czekoladowych czy napojów gazowanych. Nie dość, że w zawrotnym tempie podnoszą poziom cukru we krwi, który po chwili gwałtownie spada, to również niekiedy podrażniają też błony śluzowe i zmniejszają dopływ krwi do żołądka. Jedzenie tego typu produktów o poranku sprawia, że po niedługim czasie może pojawić się nagły napad głodu i zwiększona chęć podjadania między posiłkami.