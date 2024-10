Prowadzą do tego wahania glukozy we krwi . Gwałtowne wzrosty i spadki po spożyciu cukrów prostych lub produktów o wysokim indeksie glikemicznym często skutkują tym, że szybciej odczuwamy głód lub nie jesteśmy w stanie odmówić sobie dokładki.

Dieta uboga w błonnik, który pomaga w regulacji trawienia i utrzymuje uczucie sytości przez długi czas, zwiększa ryzyko podjadania, a na naszym celowniku lądują niezdrowe, kaloryczne przekąski. Do tego wszystkiego uwzględnić trzeba układ nagrody w mózgu . Niektóre produkty, zwłaszcza te o wysokim stopniu przetworzenia, stymulują wydzielanie dopaminy — hormonu odpowiedzialnego za przyjemność. Bywa ona tak duża, że chętnie sięgamy po kolejne porcje, mimo że fizycznie możemy być już nasyceni. Jakich produktów unikać w codziennej diecie, by uchronić się do tego efektu?

Cukier jest jednym z głównych winowajców zwiększonego apetytu. Kiedy spożywamy produkty bogate w cukry proste, w tym cukierki i ciastka, poziom cukru we krwi szybko wzrasta i dochodzi do gwałtownego wyrzutu insuliny. Kolejnym etapem jest gwałtowny spadek glukozy, który może powodować zmęczenie, głód i rozdrażnienie . W tej sytuacji sięgnięcie po kolejny przysmak będzie wydawać się najprostszym sposobem uporania się z tym stanem.

Nadmierny apetyt i brak kontroli nad ilością spożywanego jedzenia to pierwszy krok do tycia

Sosy do dań mogą okazać się podstępną pułapką. Majonez, keczup i rozmaite dressingi niejednokrotnie wypełnione są cukrem, tłuszczem oraz solą. Taki zestaw ma poniekąd maskować naturalny smak jedzenia i zachęcać do większego spożycia. Tłuszcze zawarte w tego typu produktach utrudniają trawienie, co paradoksalnie może prowadzić do dalszego podjadania w poszukiwaniu "szybkiego uzupełnienia energii".