Potrzebny będzie dość duży garnek. Wypełniamy go wodą i dodajemy do niego odrobinę octu. Całość zagotowujemy. Jajko z kolei rozbijamy do miseczki, ponieważ łatwiej nam będzie w ten sposób wrzucić je równomiernie do wody. Kiedy woda się już zagotuje tworzymy w niej wir, mieszając. Następnie w sam środek wrzucamy możliwe z jak najmniejszej odległości jajko. Gotujemy je przez 3 minuty, a następnie ostrożnie wyławiamy za pomocą łyżki cedzakowej. W ten sposób będziemy mieć pewność, że białko jest ścięte, a środek płynny.