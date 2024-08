Serwowały je gospodynie z PRL-u, zajadamy się nimi do dziś. Przysmaki minionej epoki

Imprezy tematyczne, zwłaszcza w klimacie PRL-u, to doskonała okazja, by choć na chwilę przypomnieć sobie atmosferę dawnych czasów. Odpowiednio dobrane stroje, muzyka czy lecące w tle filmy nie wystarczą, by w pełni zanurzyć się w wybranym fragmencie historii. Ostatnim elementem układanki są dania, które część z nas może pamiętać jeszcze z dzieciństwa. Co jadało się w PRL-u? Przypominamy kultowe smakołyki.