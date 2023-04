Spis treści: 01 Jakie są objawy braku kolagenu?

02 Brak kolagenu=obniżona odporność

03 Niedobory kolagenu - objawy na skórze, włosach, paznokciach

04 W jakich produktach jest kolagen naturalny?

05 Jak zrobić naturalny kolagen?

Kolagen to jedno z najważniejszych białek budulcowych organizmu człowieka. Nadaje komórkom elastyczność i sprawia, że są odporniejsze na uszkodzenia. Kolagen buduje naczynia krwionośne oraz warstwę ochronną wątroby i żołądka. Jest niezbędnym składnikiem do prawidłowego funkcjonowania stawów, kości, chrząstek. Kolagen znajduje się także we włosach, skórze i paznokciach.

Jakie są objawy braku kolagenu?

Brak kolagenu objawia się zwiększoną łamliwością kości i większą podatnością na ich uszkodzenia. Nieuzupełnienie tego składniku w organizmie może zwiększyć ryzyko zachorowania na osteoporozę lub na chorobę zwyrodnieniową. Objawy braku kolagenu w organizmie to także bóle mięśni i stawów. Niedobory białka mogą powodować także stany zapalne mięśni i ich obrzęk.

Brak kolagenu=obniżona odporność

Kolagen to składnik, który wpływa na działanie układu odpornościowego, przeciwdziała rozwojowi toksyn, komórek rakowych i ingerencji drobnoustrojów. Jeśli w organizmie zabraknie kolagenu, to częściej będziemy podupadać na zdrowiu. Mogą to być zwykłe przeziębienia lub grypy, ale także poważniejsze choroby, jak m.in. nowotwory. Niedobór kolagenu objawi się także dłuższym czasem potrzebnym na rekonwalescencję i gojenie się ran.

Niedobory kolagenu - objawy na skórze, włosach, paznokciach

Zdjęcie Kolagen jest kluczowy w walce z powstawaniem zmarszczek / 123RF/PICSEL

Objawem braku kolagenu, który od razu zauważymy, jest pogorszenie się stanu i wyglądu cery, włosów i paznokci. Cera nabierze ziemistego koloru, straci blask, jędrność i zaczną pojawiać się zmarszczki. Włosy bez kolagenu są matowe i łamliwe, a ich końcówki będą się rozdwajać. Symptomy niedoboru kolagenu spostrzeżemy po paznokciach, które tak samo, jak włosy będą bardziej podatne na uszkodzenia i rozdwajanie.

W jakich produktach jest kolagen naturalny?

Zdjęcie ​Żelatyna zawiera kolagen, który tworzy na włosach warstwę zabezpieczającą przed zniszczeniem / 123RF/PICSEL

Żywność to główne źródło, z którego czerpiemy naturalny kolagen. Warto więc wiedzieć, w jakich produktach jest kolagen naturalny i gdzie jest go najwięcej.

Najwięcej kolagenu znajdziemy w:

podrobach

chrząstkach

kurzych łapkach

żelatynie

galaretkach warzywnych, owocowych, mięsnych, rybnych

bulionach gotowanych na kościach wołowych, wieprzowych, drobiowych

skórach z ryb lub kurczaka

Spożywając te produkty, dostarczymy najwyższą możliwą dawkę naturalnego kolagenu. Warto też wiedzieć, że jednym z najlepiej przyswajalnych białek jest kolagen wołowy i kolagen rybi. Jeśli więc chcemy wzbogacić nasz organizm naturalnym kolagenem, to należy zwrócić uwagę, jakie to będzie białko.

Jak zrobić naturalny kolagen?

Zdjęcie Bulion kolagenowy / 123RF/PICSEL

Naturalny kolagen można zrobić prostym domowym sposobem. Dodatkowo zaoszczędzimy pieniądze, gdyż taki kolagen będzie tańszy niż suplementy diety bogate w białko. Naturalny kolagen zrobimy poprzez ugotowanie bulionu. Wywar kolagenowy będzie oparty na nóżkach wieprzowych, golonce, kurzych łapkach. Warto również dodać włoszczyznę, cebulę i czosnek.

Oczyszczone nóżki, golonkę i kurze łapki wkładamy do dużego garnka. Dorzucamy również umyte i obrane warzywa takie jak marchew, korzeń pietruszki, seler, cebula, czosnek. Całość zalewamy dwoma litrami zimnej wody. Do mieszanki, z której powstanie źródło naturalnego kolagenu, dodajemy również przyprawy jak pieprz w ziarnach, liść laurowy, ziele angielskie i sól. Teraz jest najważniejszy punkt przepisu na naturalny kolagen. Bulion kolagenowy gotujemy na małym ogniu przez minimum 4 godziny. W trakcie procesu kolagen będzie się powoli wydobywać i składniki oddadzą to, co najlepsze do wywaru. Jeśli podczas gotowania woda z bulionu odparowała, należy ją stopniowo uzupełnić.

Tak przygotowany naturalny kolagen można jeść jak zupę lub przygotować z niego wytrawną galaretkę. Do bulionu należy wtedy dodać żelatynę. Kiedy substancja żelująca rozpuści się całkowicie, wywar przelewamy do przygotowanych naczyń i odstawiamy do stężenia.

