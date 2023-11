Choć wielbiciele saunowania przekonują, że powinniśmy korzystać z tej formy relaksu przez cały rok, to nie ulega wątpliwości, że seanse w saunie cieszą się największą popularnością w sezonie zimowym. Nic dziwnego, bo przebywanie w pomieszczeniu o specjalnie podwyższonej temperaturze (nawet do 100 stopni Celsjusza) nie tylko ma szereg prozdrowotnych właściwości, ale przede wszystkim szybko i skutecznie rozgrzewa, a tego ciepła brakuje nam przecież zimą najbardziej.

Badania wykazały, że regularne korzystanie z sauny wpływa zbawiennie na zdrowie, regulując ciśnienie, poprawiając wydolność serca i ukrwienie ciała, a u mężczyzn znacznie obniżając ryzyko zawału serca i udaru. To jednak nie wszystko, bo regularne saunowanie:

poprawia kondycję

zwiększa wydolność układu oddechowego

usprawnia działanie mięśni

zmniejsza zespół opóźnionego bólu mięśniowego

wspiera regenerację po wysiłku

zwiększa poziom ludzkiego hormonu wzrostu u kobiet

pomaga wydalać toksyny z organizmu

wzmaga produkcję ciałek odpornościowych we krwi, które skutecznie zabijają wirusy i bakterie

oczyszcza drogi oddechowe.

Mylą się jednak ci, którzy sądzą, że korzystanie z sauny pomaga spalić tłuszcz i przyspiesza metabolizm, ale badania wykazały, że wizyty w saunie mogą wspomóc dietę oraz poprawić ogólną wydolność organizmu, co ułatwia odchudzanie.

Kto nie może korzystać z sauny?

Choć przyjęło się sądzić, że z sauny powinny korzystać osoby przeziębione, by szybciej stanąć na nogi, to nie jest to niestety prawda. Sauna osłabia organizm i w skrajnych wypadkach może nawet zaostrzyć stan chorobowy. Na seanse w saunach powinny uważać również osoby z chorobami układu krwionośnego (np. z nadciśnieniem), ponieważ przebywanie w wysokich temperaturach mocno obciąża serce. Jeśli bardzo zależy im na tej formie wellness, to powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem.

Dotyczy to również osób otyłych, u których ryzyko odwodnienia w trakcie korzystania z sauny jest zdecydowanie wyższe niż u osób szczupłych. One również powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem, a podczas seansu przyjmować dużo płynów.

Wśród przeciwwskazań do korzystania z sauny wymienia się także:

ciążę

okres menstruacji

epilepsję

uzależnienie od leków, alkoholu i narkotyków

nowotwory

miażdżycę

zaburzenia krzepnięcia krwi

stany pozawałowe i chorobę wieńcową

choroby zakaźne

niektóre schorzenia przewodu pokarmowego

jaskrę.

Niezależnie od naszego stanu, zawsze warto przed seansem w saunie skonsultować się a lekarzem, a w trakcie zabiegu uważnie obserwować swój organizm i przerwać seans jeśli tylko poczujemy się źle.

