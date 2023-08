Ziemniaki złą sławą owiane

Wiele osób wychodzi z założenia, że ziemniaki są bezwartościowym i tuczącym warzywem, dlatego spożywanie ich mija się z celem. Tymczasem, ziemniaki, same w sobie, nie przyczyniają się do gwałtownego zwiększenia masy ciała, mimo że zawierają sporo węglowodanów.

Kaloryczność ziemniaków znacząco wzrasta podczas spożywania ich z różnego rodzaju sosami, mięsem i tłuszczem. W 100 gramach ugotowanych ziemniaków znajduje się 75 kalorii, zatem podane w takiej formie nie odpowiadają za tycie.

Ponadto ziemniaki są bardzo dobrym źródłem wielu substancji odżywczych m.in. witaminy C, która najliczniej występuje w młodych ziemniakach. Ziemniak zawiera także lekkostrawne węglowodany i dużo błonnika, który nie podrażania błony śluzowej jelit, jak ma to miejsce podczas spożywania surowych otrębów i tzw. płatków górskich.

Zdjęcie Osoby z cukrzycą mogą spożywać gotowane i ostudzone ziemniaki / 123RF/PICSEL

Oprócz wspomnianej witaminy C ziemniaki zawierają także witaminy z grupy B, które prozdrowotnie wpływają na przemiany metaboliczne oraz układ pokarmowy i nerwowy.

Kto nie powinien jeść ziemniaków?

Ziemniaki zawierają skrobię, która charakteryzuje się wysokim indeksem glikemicznym, czego pokłosiem jest gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi. Szybko uwolniona glukoza do krwi powoduje ekspresowe zwiększenie energii, ale niestety jest ono bardzo krótkotrwałe. Gwałtowny spadek energii wywołuje uczucie ospałości, zmęczenia i odczuwania dużego głodu.

Zdjęcie Ziemniaki podane w takiej formie zdecydowanie zwiększają swoją kaloryczność / 123RF/PICSEL

Osoby cierpiące na cukrzycę i insulinooporność powinny zwracać uwagę, w jakiej formie spożywają ziemniaki. Okazuje się, że dla takich osób najzdrowsze jest jedzenie gotowanych ziemniaków zimnych. Gdy ugotowane ziemniaki odpowiednio wystygną, wówczas wytwarza się w nich tzw. skrobia oporna, która nie jest trawiona przez człowieka. A to z kolei przyczynia się do obniżenia indeksu glikemicznego ziemniaków.

Co więcej - skrobia oporna ma podobne właściwości do błonnika, co oznacza, że obniża poziom cukru we krwi podczas posiłku.

