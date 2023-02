Andrew Taylor przez większość życia nie przywiązywał uwagi do tego, co ląduje na jego talerzu, a następnie w jego żołądku. Niezdrowe jedzenie i brak odpowiedniej aktywności fizycznej odbiły się na jego wadze, która zaczęła wskazywać ponad 150 kilogramów.

Australijczyk z tak dużą otyłością zaczął miewać problemy ze zwykłymi i prostymi czynnościami, jak zawiązanie sznurówek w butach czy znalezienie ubrania w odpowiednim rozmiarze. Ponadto przejście niewielkiej odległości stawało się dla niego misją niemal niewykonalną.

Taylor postanowił zmienić swoje życie i pozbyć się zbędnego bagażu kilogramów, ale zamiast postawić na jedną ze sprawdzonych diet, uznał, że będzie zajadać się wyłącznie ziemniakami.

Reklama

Jadł tylko ziemniaki, zrzucił 50 kg

Mężczyzna każdego dnia zjadał od 3 do 4 kilogramów ziemniaków. Jego dania przybierały formy pieczonych ziemniaków, gotowanych, purée i past. Co istotne - Taylor nie łączył ziemniaków z żadnymi sosami, co mogłoby spowodować zwiększenie kaloryczności przyjmowanych posiłków.

"Pan ziemniak", bo tak Taylor zaczął być nazywany w internecie, początkowo zakładał, że jego dieta ziemniaczana nie potrwa dłużej niż miesiąc, ale kiedy okazało się, że po tym czasie bez większego wysiłku zrzucił pierwsze kilogramy, postanowił pójść za ciosem.

Czytaj także: Zupa Sekielskiego. Szybki sposób na odchudzanie

Australijczyk kontynuował dietę ziemniaczaną przez kolejne 11 miesięcy i po roku pochwalił się w internautami efektem swojego planu. Okazało się, że Taylor, jedząc przez ten czas wyłącznie ziemniaki, schudł aż 50 kg.

Ponadto "pan ziemniak" oznajmił, że po przeprowadzeniu szeregu badań, jego wyniki były zdumiewająco dobre - pozbył się nadciśnienia i obniżył poziom cholesterolu. Ponadto mężczyzna twierdził, że po roku ziemniaczanej diety jego samopoczucie jeszcze nigdy nie było tak dobre.

Instagram Post Rozwiń

Andrew Taylor o swoich doświadczeniach z dietą ziemniaczaną opowiedział w swojej książce, gdzie dzieli się z czytelnikami wskazówkami i przepisami na urozmaicanie ziemniaczanych posiłków.

Obecnie Taylor nadal stosuje ziemniaczaną dietę, ale spożywa również owoce i warzywa.

Należy jednak pamiętać, by przed rozpoczęciem jakiejkolwiek diety, wcześniej skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.