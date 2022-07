Podstawowe zastosowanie folii aluminiowej jest powszechnie znane - to kuchenna pomoc w procesie pieczenia ciast, mięs i innych potraw. Jak się okazuje, folia aluminiowa ma jeszcze co najmniej trzy, mniej znane sposoby wykorzystania.

Aluminiowe kulki w pralce

Prostym sposobem, by poradzić sobie z problemem naelektryzowanych ubrań, jest wrzucenie do bębna pralki kilku kul ze zmiętej folii aluminiowej. Kulki powinny być wielkości niewielkiej pięści, powinniśmy użyć od dwóch do czterech sztuk. Jest to sposób zupełnie bezpieczny - nie ryzykujemy uszkodzenia pralki. Dzięki temu trickowi możemy zrezygnować z zakupu płynu do zmiękczania tkanin - aluminium zastąpi go doskonale. A przy tym zaoszczędzimy jeszcze pieniądze.

Przyśpiesz prasowanie

Folia aluminiowa przyśpieszy też żmudny proces prasowania ubrań żelazkiem. Wystarczy owinąć nią deskę do prasowania, a następnie naciągnąć uprzednio zdjęty zewnętrzny pokrowiec. Właściwości fizyczne folii aluminiowej pozwolą jej odbić ciepło z żelazka z powrotem na ubranie. Nasze ubrania będą gładkie z dwóch stron za jednym pociągnięciem.

Kulki z foli w zmywarce

Aluminium wchodzi również w reakcję chemiczną ze składnikami myjącymi w zmywarce. W czym może nam to pomóc? W dokładniejszym myciu sztućców. Wystarczy umieścić wraz z nimi zwinięta w kulę folię, a po zakończonym programie nasze widelce, noże i łyżki będą wypolerowane i lśniące.



