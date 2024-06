Kup w aptece za kilka złotych. Ogórki będą plonować jak marzenie

Kapryśna aura to ogromne zagrożenie dla naszych roślin zgromadzonych na działkach i ogrodach. Wystarczy chwila, aby na pielęgnowanych warzywach pojawiły się choroby grzybowe, które skutecznie uszczuplają nasze plony i cały wysiłek w pielęgnację poszedł na marne. Jeśli widzimy, że na liściach ogórków pojawiły się przebarwienia, to znak, że trzeba działać. Jodyna, która kosztuje około pięciu złotych, może nam bardzo pomóc. Wystarczy kilkanaście kropel i oprysk z jodyny do ogórków jest gotowy do użycia.