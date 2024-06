Tworzy w ogrodzie ażurowe korony. Kwitnieniu może przeszkodzić tylko jedna rzecz

Tamaryszek to nietuzinkowa roślina ozdobna, ubarwiająca ogrody ażurową koroną kwiatów. Wygląda niezwykle elegancko, więc można być zaskoczonym, że do bujnego rozwoju nie potrzebuje zbyt wiele. Upodobał sobie mało żyzne gleby, kapitalnie radzi sobie nawet przy ruchliwych drogach, gdzie nie brakuje zanieczyszczeń. Poznaj specyfikę tamaryszka, by przekonać się, że jego uprawa nie jest skomplikowana, przynosi za to mnóstwo satysfakcji.