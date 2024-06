Zanurz sadzonkę i odczekaj chwilę. Wzmocnione korzenie odżyją w doniczce

Domowe przygotowywanie sadzonek oraz rozsadzanie rośli to tani sposób na uzyskanie obfitych plonów. Osoby, które choć raz przeszły przez tę czynność od początku do końca wiedzą, że na powodzenie składa się wiele różnych czynników. Nawet dla doświadczonych specjalistów nie zawsze jest to łatwe zadanie. Jeśli chcemy zwiększyć procent prawdopodobieństwa uzyskania sukcesu, zastosujmy domowy ukorzeniacz do roślin. Jak go przygotować i stosować? Podpowiadamy.