Wiele osób unika nawożenia roślin jesienią i zimą, ponieważ twierdzą, że to niepotrzebnie pobudza rośliny do wzrostu i może je osłabić, zamiast przygotować do wiosny. Nie jest to do końca prawdą. Po pierwsze, faktycznie w domach mają stałe warunki do wzrostu, przez co wiele gatunków niezmiennie wyglądają atrakcyjnie przez cały rok. Z drugiej strony, muszą być wzmacnianie, ponieważ zimą i jesienią ich zapotrzebowanie na wodę może być mniejsze, a wtedy łatwiej o przelanie bryły korzeniowej. Taki stan na dłuższą metę skutkuję nie tylko gniciem rośliny, ale także rozwojem pleśni.