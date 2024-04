Liliowce: uniwersalna roślina

Liliowce z całą pewnością przykuwają uwagę. To zasługa ich ciekawego pokroju. Roślina tworzy gęste kępy długich i cienkich liści, spomiędzy których wyrastają łodygi zakończone kwiatami, które są nietrwałe. Z drugiej strony braki są ciągle uzupełniane, także od maja aż do września ciągle widoczna jest ich obecność. Kwiaty, niestety, nie nadają się do tworzenia bukietów, ale mogą zdobić zarówno ogród, jak i balkon, czy taras, bo uprawa liliowców w doniczce też jest możliwa. Jeśli już decydujemy się na liliowce, to warto zasadzić kilka odmian: albo w grupie, albo rozproszonych w różnych częściach ogrodu, ponieważ różnokolorowe kwiatki z całą pewnością tchną życie na rabaty.

Czy liliowce się rozrastają?

Wiele osób zastanawia się, jak wielkie są liliowce. Osiągają do metra wysokości, ale także szybko się rozrastają i szczelnie zapełniają metry kwadratowe naszego ogrodu. Przyjęło się, żeby sadzić je w pewnych odstępach, ale nie trzeba się martwić, ponieważ szybko rozrost sprawi, że puste miejsca szybko zostaną uzupełnione. Jeśli już tworzymy w głowie aranżacje z liliowców w ogrodzie, to lepiej pomiędzy sadzonkami zostawić około 60 cm przestrzeni. Warto wiedzieć, że przepiękna roślina zalicza się do tych długowiecznych, ponieważ w jednym miejscu może spokojnie rosnąć około 30 lat. A jeśli dodatkowo cierpimy na brak czasu, to liliowce są do naszego ogrodu idealne.

Gdzie sadzić liliowce?

Liliowce mogą mieć różne kolory atrakcyjnych kwiatów. Wszystko zależy od odmiany

Gdy mamy już sadzonki liliowców, to nadszedł czas na znalezienie dla nich odpowiedniego miejsca. Gdzie rośnie najlepiej? Preferuje żyzne i próchnicze gleby, ale ich brak to nie zawsze jest dla rośliny problem, jednak wtedy trzeba częściej byliny zasilać nawozami. Ważniejszy jest dobór stanowiska pod kątem oświetlenia. Najbardziej lubi nasłonecznione miejsca w ogrodzie, wtedy z całą pewnością kwiatów będzie miał bez liku. Oczywiście, lekki półcień nie jest dyskwalifikujący, ale wtedy atrakcyjnych płatków będzie zdecydowanie mniej, za to liście będą wybarwione soczystą zielenią. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasadzić liliowce w pobliżu oczek wodnych, ponieważ w takich warunkach radzą sobie doskonale, a tym samym zazielenimy nieco obecny w ogrodzie akwen.

Pielęgnacja liliowców

W zasadzie pielęgnacja liliowców nie jest skomplikowana i starsze rośliny są praktycznie bezproblemowe. Warto jednak w początkowych latach nieco się przyłożyć, aby rośliny były w pełnej krasie. Choć liliowce dobrze znoszą suszę, ponieważ mają bardzo głęboki system korzeniowy, to przez pierwsze kilka lat warto je od czasu do czasu umiarkowanie podlać. Kiedy już korzenie osiągną docelową głębokość, wtedy również liliowiec będzie też maksymalnie mrozoodporny. Wraz z podlewaniem warto minimum raz w miesiącu, kiedy roślina intensywnie rośnie i kwitnie, dodawać nawozy: albo wieloskładnikowe kupione w sklepach ogrodniczych, albo sięgnąć po domowe produkty: np. nawóz z banana, pokrzywy lub niesolony wywar po gotowanych warzywach.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? O usuwaniu na bieżąco przekwitłych kwiatostanów. To niezwykle ważne w kontekście uprawy liliowców, ponieważ ich obecność osłabia roślinę, przez co może przestać wypuszczać wielobarwne płatki. Ponadto w martwych i suchych częściach mogą pomieszkiwać szkodniki, a także tworzyć się chorobotwórcze ogniska pleśni lub innych grzybów, a to znacząco osłabi nasze liliowce.

Wczesną wiosną albo po przekwitnięciu, można nieco liliowca odmłodzić. Zabieg po prostu polega na podzieleniu rośliny i zasadzeniu w innym miejscu. To również bardzo łatwy sposób na rozmnożenie liliowców i posiadanie sadzonek za darmo.