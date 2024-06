Jak długo kwitnie złotlin japoński?

Złotlin, zwany również japońską żółtą różą, to wieloletni krzew, który coraz częściej pojawia się w naszych ogrodach nie bez przyczyny. Nie dość, że przepięknie się prezentuje i wdzięczy się przepięknymi kwiatami, to na dodatek zalicza się do roślin raczej bezproblemowych, więc nawet laik poradzi sobie z jego uprawą. Złotlin japoński nawet poza kwitnieniem prezentuje się okazale, a to ze względu na pokaźne łodygi, które mogą osiągać nawet dwa metry wysokości. Choć większość osób uprawiających te rośliny jest zgodna, że najpiękniej wyglądają latem, to drobne kwiatki mogą pojawiać się już wczesną wiosną. Fakt, szybko przekwitają, ale później w lipcu pojawiają się na złotlinie japońskim znowu i to ze zdwojoną siłą.

Umieść te kwiaty w domu, a wszystkim domownikom będzie żyło się lepiej Interia.tv

Gdzie posadzić złotlin japoński?

Ze względu na wygląd złotlin nazywany jest japońską żółtą różą 123RF/PICSEL

Czy faktycznie uprawa złotlinu japońskiego jest bezproblemowa? Tak, o ile zapewni mu się odpowiednie miejsce, choć trzeba przyznać, że raczej z tym nie będzie większego problemu. Przede wszystkim krzew uwielbia być skąpany w słońcu, więc świetnie będzie nadawał się jako soliter w ogrodzie, ale może być również sadzony w grupach, co tylko doda mu uroku. Jeśli promieni słonecznych jest u nas jak na lekarstwo, to nie warto załamywać rąk, ponieważ w półcieniu również sobie poradzi. Niestety, wtedy efekt masowego kwitnienia może nie być w pełni okazały, ale nadal jest możliwy.

Złotlin japoński ma twarde wymagania względem gleby: przede wszystkim musi być ona bardzo żyzna, ale równocześnie piaszczysta i przepuszczalna. To gwarant tego, że nasz krzew będzie rósł przez wiele lat w naszym ogrodzie. Czasami również złotlinowi, a szczególnie młodym okazom, mogą przeszkadzać porywiste podmuchy wiatru, który potencjalnie łamie jego łodygi. Jeśli jest taka możliwość, warto uwzględnić ten fakt i umieścić go w miejscu osłoniętym do podmuchów.

Jak pielęgnować złotlin japoński?

Jeśli zapewnimy dobre warunki roślinie, to zakwitnie w spektakularny sposób 123RF/PICSEL

Złotlin japoński charakteryzuje się tym, że nie wymaga przesadnej pielęgnacji, ale to nie znaczy, że nie potrzebuje jej wcale. Co trzeba mieć na uwadze? Czasami, w okresie suszy wymaga niewielkiego podlewania, aby mógł przetrwać w ekstremalnych warunkach. Przy okazji, raz w miesiącu można równocześnie zaaplikować nawóz w płynie do roślin kwitnących albo po prostu wieloskładnikowy. Złotlin japoński raczej zalicza się do roślin odpornych na mróz, ale czasami ujemne temperatury mogą zniszczyć jego łodygi. Jednak nie zawsze trzeba się tym faktem przejmować, tylko wczesną wiosną przemarznięte części usunąć: w ich miejscu szybko wyrosną nowe i zdrowe.