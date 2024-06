Niektórzy twierdzą, że pozostawienie zamiokulkasa w spokoju i niewykonywanie żadnych specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych jest najlepszą metodą na bujny wzrost. Faktycznie, nie potrzebuje wiele do szczęścia — ani częstego podlewania, ani ciągłego dostępu do światła słonecznego. Nie oznacza to jednak, że możemy całkowicie zignorować wymagania zamiokulkasa. Dzięki trzymaniu się kilku prostych wytycznych uprawa faktycznie będzie szła gładko, a roślina będzie zachwycać grubymi liśćmi w odcieniu głębokiej zieleni.