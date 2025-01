Jak wygląda skimia japońska?

Skimia japońska to krzew ozdobny kwitnący wczesną wiosną, który przywędrował do Europy z Dalekiego Wschodu. Jej charakterystyczne skórzaste i błyszczące liście pozostają zielone również zimą. Jednak to wiosna i lato są okresami, kiedy skimia japońska pokazuje pełną krasę. Kremowobiałe kwiatostany pojawiają się już w marcu i aż do maja zdobią krzew.

Drobne kwiaty zebrane w grona na tle zieleni skórzanych liści prezentują się uroczo i nadają roślinie wiosennej lekkości. Po przekwitnięciu skimia zawiązuje owoce, które mają postać jaskrawoczerwonych jagód. Czerwone owoce niczym droga biżuteria zdobią krzew - oto elegancja dojrzałego lata. Zaś jesienią zawiązują się pąki, z których latem rozwiną się kremowobiałe kwiaty. Skimia japońska będzie ci przypominać, że jesień nie musi oznaczać końca, może być początkiem czegoś nowego.

Owoce skimii japońskiej odeliavo 123RF/PICSEL

Skimia japońska: Uprawa

Krzewy kwitnące wczesną wiosną przypominają nam, że natura budzi się do życia i pięknie zdobią ogród. Skimia japońska nie jest pod tym względem wyjątkiem, jednak uczciwie trzeba przyznać, że jest to ogrodowe wyzwanie, bo roślina potrzebuje opieki i jest wrażliwa na mróz. Przypisano ją do strefy mrozoodporności 7A. To oznacza, że temperatura minimalna, jaką może znieść to - 17,8 stopnia Celsjusza, zatem warunki na południowych i wschodnich krańcach Polski są dla niej zbyt trudne.

Jest na to jednak sposób — skimia japońska może być uprawiana w donicach. Będzie wówczas zdobić nie tylko ogród, ale także balkon czy taras. Niska tolerancja na mróz sprawia, że zaleca się okrywanie krzewu na zimę agrowłókniną. Jeśli o tej porze roku nie spadnie śnieg, wówczas trzeba pamiętać o podlewaniu rośliny, podobnie w upalne i bezdeszowe lato.



Skimia japońska to piękny krzew ozdobny zanozaru 123RF/PICSEL

Skimia japońska: Sadzenie

Kiedy sadzić skimię japońską? W sklepach sprzedawana jest w doniczkach, więc w zasadzie przez cały okres wegetacji można ją umieścić w ogrodzie. Jednak najlepiej ukorzenia się i zimuje zasadzona na przełomie marca i kwietnia lub września i października.



Skimia japońska preferuję kwaśną glebę. Krzew jest doskonałym wyborem dla osób, które szukają roślin do cienia. Planując stanowisko należy zadbać, by docierało do niej jedynie rozproszone światło, roślina nie lubi kąpieli słonecznych.



Skimię sadzimy na głębokości około 50 - 60 centymetrów i obficie podlewamy. Pod żadnym pozorem nie należy ugniatać czy udeptywać ziemi po posadzeniu, bo źle wpływa to na jej delikatne korzenie.



Skimia japońska uzupełni twoją kolekcję krzewów kwitnących wczesną wiosną i będzie ciekawą odmianą od powszechnie uprawianych wiosennych roślin.