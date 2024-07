Najlepszy moment na ten zabieg. Od kwiatów lawendy w ogrodzie będzie gęsto!

Głównym celem zabiegu jest usunięcie przekwitających kwiatostanów i bezlistnych łodyg. To kwestia nie tylko estetyki, choć faktycznie pozwala zachować ładny i regularny wygląd krzewinki. Zapewnia również odpowiednią wentylację i równomierny dostęp każdej jej części do światła. Kiedy przycinać lawendę latem? Do pracy przystępujmy w okresie kwitnienia - od lipca do połowy lub trzeciego tygodnia sierpnia. Usunięcie przekwitłych kwiatostanów i suchych łodyg będzie skutkować bardziej obfitym zagęszczaniem się lawendy i pobudzi do ponownego kwitnienia.