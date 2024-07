Wykopki ziemniaków są zależne od czasu upływającego od wysiewu do zbioru. Na tej podstawie wyróżnia się odmiany bardzo wczesne, wczesne, średnio wczesne oraz późne — stanowiące plon główny .

Okres wegetacji ziemniaków zazwyczaj trwa od 3 do 4,5 miesięcy. Pierwsze zbiory mogą mieć miejsce już pod koniec czerwca i w lipcu. Najbardziej intensywna praca na polu zaczyna się jednak zwykle w połowie sierpnia i może trwać do końca września. Już teraz warto zastanowić się, co posadzić po ziemniakach, aby nie pozostawiać kwestii zagospodarowania wolnej przestrzeni przypadkowi.