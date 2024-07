Immisje są dopuszczalne, ale nie mogą zakłócać spokoju i przeszkadzać w korzystaniu z nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie. Trudno jednak ocenić, kiedy przekraczają one przyjęte granice i każdy przypadek należałoby badać indywidualnie. Co w przypadku, gdy sąsiad oświetla naszą posesję?

Jeśli podejrzewamy, że sąsiad przesadza z oświetleniem, które przenika mocno na naszą posesję i w naszym odczuciu zakłóca korzystanie z niej, powinniśmy w pierwszej kolejności ocenić czy faktycznie jest to zakłócanie "ponad przeciętną miarę". To bardzo ogólne określenie - światło, które jednej osobie nie będzie przeszkadzać, drugiej może utrudniać sen, odpoczynek i normalne funkcjonowanie. Jeśli uznamy, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować takiego stanu rzeczy, powinniśmy w pierwszej kolejności skierować nasze kroki do sąsiada i spróbować po prostu się dogadać. Może nie ma on świadomości problemu i nie wie, jak sporym obciążeniem jest dla nas jego działanie.