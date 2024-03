Rośliny przy granicach działki często stanowią problem. Zanim posadzimy żywopłot lub poprosimy sąsiada o ścięcie drzew, upewnijmy się, co mówią na ten temat przepisy.

Sadzenie żywopłotu przy granicy działki — jakie są wytyczne?

W polskim prawie nie znajdziemy przepisów, które regulują kwestię odległości sadzenia drzew i krzewów od granicy działki. Musimy jednak pamiętać, że żywopłoty traktowane są w kategoriach ogrodzenia, dlatego obowiązują je zasady Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Tam znajdziemy wytyczne, których należy trzymać się podczas stawiania ogrodzenia. Musi ono znajdować się w granicach działki i nie wychodzić poza linię, która rozgranicza dwie sąsiadujące ze sobą posesje. Dodatkowo w Kodeksie cywilnym znajdziemy informację, że wszystko, co znajduje się na granicy działek, jest częścią wspólną. Dlatego też sąsiad może żądać usunięcia pędów tui, które przekraczają tę granicę lub wchodzą na teren jego posesji.

Jeśli zastanawiasz się, jak posadzić żywopłot na swojej działce, aby uniknąć w przyszłości potencjalnych problemów, eksperci przychodzą z pomocą. Zalecają, aby tuje posadzić ok. 1 m od ogrodzenia. Dzięki temu rośliny będą miały odpowiednio dużo miejsca na rozwój, a ich gałęzie nie będą wychodzić poza granicę twojej działki.

Jaką wysokość mogą mieć tuje przy plocie? Gdzie je zgłosić?

Jeśli planujemy posadzić żywopłot, rośliny, które go tworzą, mogą mieć maksymalnie wysokość 2,20 m. W przypadku wyższego żywopłotu konieczne będzie zgłoszenie go w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym.

Czego mogę się domagać od sąsiada, gdy jego tuje zasłaniają moje okna?

Zbyt wysoki żywopłot może stanowić spory kłopot szczególnie jeśli blokuje dostęp do promieni słonecznych sąsiadującej działce. W takim przypadku jest on naruszeniem przepisów, a dokładniej art. 144 Kodeksu cywilnego. Mówi on, że "właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.". W takiej sytuacji możemy domagać się, aby sąsiad przyciął żywopłot. Jeśli będzie w dalszym ciągu odmawiał, konieczne może być skierowanie sprawy do sądu.

Zdjęcie Żywopłoty traktowane są w kategoriach ogrodzenia / Canva Pro / INTERIA.PL

Czy można przyciąć tuje sąsiada?

Możemy żądać od sąsiada usunięcia pędów roślin, które wchodzą na naszą posesję. Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest zgłoszenie takiej prośby właścicielowi rośliny i wyznaczenie mu terminu na jej usunięcie. Jeśli pomimo naszych próśb sąsiad nie podejmie działania, możemy usunąć pędy na własną rękę.