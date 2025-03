Jeśli nasz sąsiad nie wywiąże się w danym terminie z zobowiązania usunięcia roślinności przechodzącej z jego działki na nasz grunt, możemy sami przystąpić do czynności wycinki . Co więcej - obcięte fragmenty rośliny możemy zachować dla siebie.

Natomiast gdy mowa o drodze polnej, o której wspomina nasz czytelnik, to podjęcie ewentualnych działań powinno zależeć od tego, do kogo taka droga należy. Jeśli to my jesteśmy właścicielami drogi, mamy prawo pozbyć się uciążliwych gałęzi.