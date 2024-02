Łatwy w uprawie, obficie owocuje. Mieszaniec, który podbija polskie działki

Porzeczkoagrest jest krzyżówką agrestu i czarnej porzeczki. Od roślin tych bierze to, co najlepsze. Od porzeczki – bezkolcowe pędy i plenność, a od agrestu słodki smak. Krzew jest łatwy w uprawie i nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Stanowi zatem doskonałe uzupełnienie ogrodu amatora. Dowiedz się, jakie odmiany porzeczkoagrestu warto uprawiać, jak go sadzić i o niego dbać. Jak przycinać porzeczkoagrest, aby z roku na rok dawał coraz więcej owoców?

Zdjęcie Porzeczkoagrest łączy w sobie to, co najlepsze z agrestu i porzeczki. / 123RF/PICSEL