Borówka amerykańska cieszy się popularnością ze względu na walory smakowe, odżywcze i niewielką kaloryczność. Oprócz tego owoce te mają sporo witamin, składników mineralnych i substancji o właściwościach antyoksydacyjnych.

Nic więc dziwnego, że krzew często znajduje się w polskich ogrodach. Jednak aby latem cieszyć się pysznymi owocami, warto już teraz odpowiednio zadbać o krzew. Kluczowe jest tutaj odpowiednie przygotowanie gleby i nawożenie jej.

Idealna gleba dla borówki amerykańskiej

Borówki uwielbiają kwaśną i bogatą w materiały organiczne, dlatego też "łapią wiatr w żagle" w środowisku zbliżonym do tego, w którym występują naturalnie. W przeciwieństwie do większości roślin sadowniczych wymagają niskiego pH. Optymalny odczyn wynosi 4,0 - 5,5. Dzięki temu roślina będzie się zdrowo rozwijała i przyswajała składniki odżywcze takie jak fosfor, magnez i żelazo. Są one niezbędne do procesu fotosyntezy, kwitnienia i produkcji owoców.

Jeśli gleba w naszym ogrodzie nie spełnia tych wymagań, będziemy musieli jej nieco pomóc. Jeśli chcemy, aby krzew uginał się od owoców, jej zakwaszenie to czynność obowiązkowa. Możemy to zrobić w dość prosty i szybki sposób.

Borówka amerykańska: metody zakwaszania ziemi

Ziemię pod borówką najłatwiej zakwasić jeszcze przed sadzeniem krzewów. W miejscu planowanego sadzenia należy wykopać dół na głębokość 40 cm i wypełnić go mieszanką kwaśnego torfu ogrodniczego i przekompostowanej kory drzew iglastych (w stosunku 1:1). Oczywiście można skorzystać z gotowych sposobów i kupić gotową ziemię do borówek.

Do rozsypania pod krzewem borówek sprawdzi się:

Kora sosnowa - pomaga zachować odpowiednią wilgotność gleby, ogranicza też wzrost chwastów. Zmielona kora sosnowa stopniowo przyczynia się do zakwaszenia gleby wokół krzewu,

Torf wysoki - zakwasza glebę, poprawia też jej zdolność do zatrzymywania wody. Torf powinien być stosowany jednak z umiarem, aby szala nie przechyliła się w druga stronę. Jeśli przesadzimy z ilością, torf może doprowadzić do nadmiernego zakwaszenia gleby,

Siarka granulowana - siarka dodana do gleby stopniowo obniża jej pH. Jest to jednak powolny proces i może trwać nawet przez kilka miesięcy. Dlatego też w tym przypadku lepiej zastosować ją już jesienią i to przed planowanym sadzeniem borówki.

Jak zakwasić ziemię domowym sposobem?

Ziemię pod borówki można zakwasić również domowymi sposobami. Polecane są głównie dwa, w których wykorzystać można chleb na naturalnym zakwasie i ocet. Jak to działa?

Jeśli chcemy zakwasić ziemię chlebem, bochenek należy zalać wodą i czekać, aż zacznie fermentować. Po tym czasie należy rozłożyć chleb wokół krzewów, delikatnie przemieszać z ziemią, a pozostała wodą podlać roślinę. Tutaj ważna uwaga: odczyn żytniego zakwasu do przygotowania chleba powinien mieć pH wynoszące 3,7 - 3,8.

Glebę pod krzewem borówki można zakwasić również octem. Trzy tygodnie przed sadzeniem roślin należy wymieszać ocet z wodą w proporcjach 1:8, a następnie polać nim ziemię. Nie jest to jednak rozwiązanie działające na dłuższą metę. Roztworem nie należy podlewać rosnącego już krzewu!

