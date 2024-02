Spis treści: 01 Co trzeba zrobić w marcu w ogrodzie i na działce?

Co trzeba zrobić w marcu w ogrodzie i na działce?

Czyszczenie terenu, przycinanie, sadzenie i nawożenie to tylko początek wiosennej listy zadań, które czekają na realizację w ogrodach i na działkach. Warto już teraz zastanowić się nad kompozycją warzywnika i rabat kwiatowych, które w pełni rozkwitną w nadchodzących miesiącach. To czas, kiedy marzenia o bujnym, kolorowym ogrodzie zaczynają nabierać realnych kształtów. W marcowym kalendarzu ogrodnika każdy dzień liczy się podwójnie. Wiosenne promienie słoneczne nie tylko budzą przyrodę do życia, ale także są sygnałem dla pasjonatów zieleni, że nadszedł czas, aby rozpocząć sezon siewu.

W tym miesiącu do gruntu trafiają nasiona warzyw odpornych na niższe temperatury, takich jak marchew, szpinak, groszek cukrowy, oraz różne odmiany sałat. To również idealny czas na wysiew cebuli, pietruszki i rzodkiewki, które nie tylko szybko kiełkują, ale także wzbogacają wiosenną dietę w świeże, pełne witamin plony. Ogrodnicy pragnący wcześnie cieszyć się barwami i zapachami kwiatów, rozpoczynają wysiew nasion aksamitek, nagietków i słoneczników, które będą zdobić ogród od wczesnego lata aż do pierwszych jesiennych przymrozków. W tym miesiącu szczególną uwagę należy też poświęcić nawożeniu drzew owocowych i krzewów jagodowych, takich jak jabłonie, grusze, porzeczki, maliny i agrest. Dostarczenie im odpowiednich składników odżywczych w tym okresie jest niezbędne do wspierania wiosennego rozwoju pąków i zapewnienia obfitych plonów w sezonie.

Marzec to również czas intensywnych prac porządkowych. Wielu ogrodników zaczyna od zdjęcia osłon, które chroniły rośliny przed mrozem. Kluczowe jest tutaj wyczucie odpowiedniego momentu, gdyż zbyt pochopne działania mogą narazić rośliny na szok termiczny. Marzec to również czas, gdy warzywniki w naszych ogrodach oraz na działkach domagają się specjalnej uwagi. Spulchnienie ziemi i wzbogacenie jej kompostem to podstawa, na której rozwiną się przyszłe plony. Nie można również zapomnieć o trawniku, który po zimowym odpoczynku potrzebuje odnowy. Pierwsze koszenie i dosiew trawy sprawi, że z czasem wybrany obszar zamieni się w pełen życia, zielony dywan.

Jakie rośliny należy przycinać w marcu?

Zdjęcie Marzec to idealny moment na przeprowadzenie cięć sanitarnych. / 123RF/PICSEL

Marzec w ogrodzie przynosi ze sobą również odgłosy sekatorów i pił. To czas, gdy ogrodnicy z całej Polski z zapałem przystępują do przycinania drzew owocowych, liściastych, a także ozdobnych krzewów. Chociaż niektóre z tych prac mogły rozpocząć się już w lutym, to właśnie w marcu, zwłaszcza w chłodniejszych rejonach kraju, nadejście łagodniejszych temperatur sprawia, że jest to idealny moment na przeprowadzenie cięć sanitarnych.

Jabłonie, grusze, porzeczki, borówki, agrest, a także winorośle poddawane są starannej selekcji, w której trakcie usuwa się pędy obumarłe po zimie lub uszkodzone przez śnieg i wiatr. Takie działania nie tylko poprawiają wygląd roślin, ale przede wszystkim wpływają na ich zdrowie. Prócz cięcia drzew owocowych, marzec to również czas, aby zająć się krzewami ozdobnymi. Stare, wyrośnięte rośliny mogą zostać odmłodzone poprzez radykalne przycięcie, pozostawiając je zaledwie kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią. Dzięki temu zabiegowi krzewy, które kwitną na pędach tegorocznych, mogą odzyskać swoją dawna witalność i piękno.

Tymczasem w szkółkach ogrodniczych pojawiają się młode sadzonki, otwierając okno możliwości do wzbogacenia ogrodu o nowe, obiecujące egzemplarze. Warto też pamiętać o zapobieganiu chorobom, stosując np. oprysk miedzianem na drzewka owocowe, aby uchronić je przed grzybami i innymi szkodnikami.

Kalendarz ogrodnika: kiedy wykonać poszczególne prace w ogrodzie?

Zdjęcie Wiosna to czas na przygotowanie gleby, siew nasion, przesadzanie młodych roślin i pierwsze koszenia trawnika. / 123RF/PICSEL

Kalendarz prac ogrodnika to nieodzowne narzędzie każdego, kto pragnie zadbać o swój ogród z należytą uwagą i skutecznością. Jest to plan działania, który uwzględnia cykliczność przyrody i pozwala na odpowiednie zaplanowanie prac w zależności od pory roku. Dzięki niemu ogrodnicy mogą maksymalizować efektywność swoich działań, zapewniając roślinom najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju. Wiosna to czas na przygotowanie gleby, siew nasion, przesadzanie młodych roślin i pierwsze koszenia trawnika. To także idealny moment na nawożenie i ochronę roślin przed szkodnikami oraz chorobami. Latem skupiamy się na regularnym podlewaniu, pielęgnacji trawników, cięciu żywopłotów oraz na ochronie roślin przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takimi jak susza czy intensywne opady. W tych miesiącach kluczowe jest także dbanie o ciągłość kwitnienia i owocowania roślin.

Jesienią kalendarz prac ogrodnika koncentruje się na przygotowaniu ogrodu do nadchodzącej zimy. To czas na ostatnie koszenia trawnika, zbieranie opadłych liści, które mogą służyć jako mulcz lub kompost, oraz na przycinanie roślin, które lepiej znoszą cięcie w tym okresie. Jesień to również idealna pora na sadzenie drzew i krzewów, co daje im czas na ukorzenienie się przed zimą. Ważnym zadaniem jest także zabezpieczanie roślin wrażliwych na mróz, np. przez okrywanie ich specjalnymi materiałami. Jesienne miesiące to również okres, w którym planujemy przyszłoroczne zmiany w ogrodzie, takie jak nowe nasadzenia czy zmiany aranżacyjne.

Z kolei zima w ogrodnictwie może wydawać się okresem mniej intensywnym, ale wciąż istnieje wiele ważnych zadań do wykonania. To czas na konserwację narzędzi ogrodowych, planowanie przyszłych projektów oraz zamawianie nasion i sadzonek. Zimowe miesiące to także okazja do zabezpieczania roślin przed mrozem i śniegiem, a w cieplejsze dni można przeprowadzać łagodne prace porządkowe, takie jak usuwanie chwastów czy kontrola stanu zdrowotnego roślin. Dla wielu ogrodników jest to również czas na naukę i poszerzanie wiedzy, co przekłada się na lepsze przygotowanie do nadchodzących sezonów.

