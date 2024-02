Spis treści: 01 Jak zrobić sok z cebuli do włosów?

02 Stosowanie soku z cebuli

03 Płukanka cebulowa na przyciemnienie włosów

Jak zrobić sok z cebuli do włosów?

Przygotowanie domowego specyfiku kosztuje o wiele mniej od zakupu kolejnego sklepowego preparatu, który obiecuje gruszki na wierzbie. Wykonanie soku z cebuli jest bardzo proste. Wymaga jedynie obrania dwóch lub trzech cebul i starcia ich na tarce. Pamiętajmy jednak, że efekt będzie miał postać miąższu, który działa równie skutecznie co sam sok.

Jeśli jednak chcemy nieco przyspieszyć proces, włóżmy warzywo bez łupiny do blendera lub sokowirówki. W ten sposób uzyskamy czysty płyn. Zwolennicy naturalnych metod radzenia sobie z wypadającymi, łamliwymi lub słabo rosnącymi włosami doradzają, by miksturę użyć od razu po przygotowaniu. Chcąc nieco zatuszować charakterystyczną woń cebuli, możemy dodać do płynu odrobinę soku z cytryny lub łyżeczkę miodu.

Reklama

Sprawdź: Jeden składnik odmieni smak syropu z cebuli. Ewa Wachowicz zdradza sekret

Stosowanie soku z cebuli

Zwolennicy naturalnych metod radzenia sobie z łamliwymi, wypadającymi i słabo rosnącymi włosami doradzają, by użyć soku z cebuli natychmiast po przygotowaniu. Jak stosować miksturę? Świeżo przyrządzony płyn nakładamy obficie na skórę głowy i wykonujemy delikatny masaż. W ten sposób nie tylko poprawimy ukrwienie, ale ułatwimy roztworowi głębsze wniknięcie w cebulki włosów. Kolejny krok wymaga od nas zabezpieczenia włosów torebką foliową lub czepkiem kąpielowym.

Zdjęcie Regularne stosowanie soku z cebuli nie tylko zakryje siwe włosy, ale także poprawi ich kondycję / 123RF/PICSEL

Teraz wystarczy odczekać od 10 do 30 minut i zabrać się za spłukiwanie. Sok z cebuli zmywamy z włosów ciepłą wodą i delikatnym szamponem. Czynność najlepiej powtórzyć dwukrotnie. Ze względu na długotrwale utrzymujący się zapach warzywa, lepiej zaplanować domowe spa na weekend lub inny wolny dzień. Jak długo stosować syrop z cebuli, żeby zobaczyć efekty? Przyjęło się, że przy regularnym użytkowaniu 2-3 razy w tygodniu, znaczącą poprawę zauważymy po dwóch miesiącach.

Sprawdź: Syrop z cebuli warstwowy: Jakich błędów unikać?

Płukanka cebulowa na przyciemnienie włosów

Coraz częstsze pojawianie się siwych włosów na głowie to nieodłączny element upływu czasu. Wiele osób akceptuje je bez mrugnięcia okiem, inni natychmiast szukają metod na ich zakrycie. Regularne wizyty u fryzjera, a nawet kupowanie farb drogeryjnych może stać się prawdziwym obciążeniem dla portfela. Z pomocą przychodzą naturalne metody, które wymagają jedynie zgromadzenia produktów spożywczych, które najpewniej mamy już w domu. Jedną z nich jest przygotowanie płukanki cebulowej.

Przepis na płukankę z łupin cebuli

Zaczynamy od zebrania łupin z kilku cebul, a następnie wkładamy je do niewielkiego garnka lub rondelka. Resztki warzywa zalewamy szklanką gorącej wody, ustawiamy średnią moc palnika i doprowadzamy do zagotowania. Teraz wystarczy tylko ściągnąć naczynie z kuchenki i odstawić na bok do całkowitego ostudzenia.

Płukankę stosujemy 2-3 razy w tygodniu, zawsze przed myciem głowy. Najlepiej wetrzeć wywar w skórę oraz włosy i pozostawić pod przykryciem na 30 minut. Silne właściwości barwiące łupinek skutecznie zamaskują coraz śmielej wyglądającą siwiznę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Syrop na ból gardła Polsat

Sprawdź również:

Witamina D2 a witamina D3. Wiemy, która jest lepsza dla odporności

Obrzęki się zmniejszają, a żylaki będą mniej widoczne. Jedz często