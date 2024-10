"Leśny kawior" zrobisz w moment. Idealny do zup, sosów i zapiekanek

Sezon na grzyby jest bardzo krótki, dlatego trzeba czerpać z niego pełnymi garściami. Kiedy mamy pełne kosze "leśnego mięsa", to warto je spożytkować. W jaki sposób? Wystarczy przygotować domową pastę z grzybów leśnych do słoików. Będzie idealnym smarowidłem do chleba, dodatkiem do jajecznicy i ekspresową bazą do zup. Jak przygotować pastę z grzybów leśnych? Wystarczy kilka składników i chęci do pracy.