Polacy bez wątpienia są jej wielkimi fanami - czasami trudno znaleźć działkę lub ogródek bez tui. Rośliny świetnie komponują się z przestrzenią i są łatwe w uprawie. Tuja ogrodowa, nazywana również żywotnikiem, należy do grupy roślin iglastych (rodzina cyprysowatych). Może rosnąć zarówno w glebie, jak i w donicach.

Co więcej, nie potrzebują częstego podlewania i nawożenia. Są wytrzymałe na suszę, przymrozki czy wilgoć. Zdarza się jednak, że nawet taka ogrodowa silna zawodniczka będzie potrzebować pomocy. Za sygnał alarmowy należy uznać brązowienie tui od środka. Wbrew pozorom, to dość częsty problem.

Tuja brązowieje od środka? Oto możliwa przyczyna

Marzysz o pięknych tujach? Postaw na odpowiednią pielęgnację

Jeśli zauważymy, że tuja brązowieje od środka, jak najszybciej należy ustalić przyczynę problemu. Pamiętajmy, że brązowienie gałązek to naturalny proces. Jednak jego nasilenie zagraża roślinie. Wówczas należy profilaktycznie oczyszczać tuje z brązowych gałązek.

Niestety, tuja może też brązowieć w wyniku choroby grzybowej. Przyczynia się do niej nadmierne podlewania i moczenie gałęzi w jego trakcie. Na roślinie pojawia się szara pleśń, która jest widoczna na pędach i łuskach. Z czasem stają się one brązowe i rozprzestrzeniają na zewnątrz. Tutaj konieczne będzie zastosowanie preparatów grzybobójczych.

W ten sposób tuje wołają o pomoc. Nie przegap kluczowego sygnału

Tuja brązowieje od środka? Przyczyn może być kilka

Zdarza się jednak, że tuje brązowieją od środka, bo znajdują się zbyt blisko siebie. Drzewka posadzone w niewielkich odstępach wzajemnie się zacieniają, a roślinom z czasem zaczyna brakować odpowiedniej ilości światła.

Do tego dochodzi plątanie się korzeni, a stąd prosta droga do wyścigu o wodę i składniki mineralne. Przez to tuje stają się słabsze i zaczynają chorować.

Recepta? Regularne przycinanie i oczyszczanie z brązowiejących pędów. Dzięki temu zyskają o wiele lepszy dostęp do światła. Przy okazji pamiętajmy, że odległość między tujami w ogrodzie powinna wynosić od 50 do 60 centymetrów.

Jeśli powyższe kwestie nie przyniosą poprawy, trzeba szukać innej przyczyny. Może tuje mają zbyt sucho? Chociaż nie wymagają codziennego podlewania, to nadal pozostaje ono jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Jak naprawić ten błąd? Pamiętaj o tym, aby podlewać tuje obficie, najlepiej raz w tygodniu. Warstwa ziemi powinna być zmoczona do głębokości sięgającej ok. 25-30 centymetrów. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku tui w doniczkach - w czasie upałów podlewajmy je nawet codziennie.

Okazuje się, że tuje można również... przenawozić. Prowadzi to do zamierania korzeni - najpierw roślina zachwyca wyglądem, ale już później brązowieje i zasycha. Dlatego też stosujmy nawozy w odpowiedni sposób i nie przesadzajmy z ich ilością. Przenawożoną tuję trudno uratować - jedynym sposobem jest obfite podlewanie co kilka dni. Nie jest to jednak recepta, która zadziała w 100 procentach.

