Domowe porządki. Jak czyścić telewizor?

Porady Tak doczyścisz balkon po zimie. Koniec z sadzą i brudem Niemal wszyscy codziennie korzystają z telewizora. Na jego ekranie pojawia się kurz, który jest najbardziej widoczny w momencie, gdy padają na niego promienie słoneczne.

Co prawda, by się go pozbyć, wystarczy przetrzeć telewizor suchą ściereczką i gotowe. Nie da się jednak ukryć, że kurz wraca na ekran w ekspresowym tempie.

Do czyszczenia telewizorów zaleca się wykorzystywać miękkie ściereczki z mikrofibry. Wszystko po to, by nie uszkodzić ekranu. Użycie gąbki bądź nawet ręcznika papierowego może się skończyć licznymi rysami.

Czyszcząc ekran telewizora, należy pamiętać, by nie naciskać na jego powierzchnię. Lepiej wykonywać delikatne, koliste ruchy. Nie zaleca się również aplikowania preparatów czyszczących bezpośrednio na ekran. Wszystko po to, by uniknąć przedostania się wilgoci do środka urządzenia i w konsekwencji jego uszkodzenia.

Co zrobić, by kurz nie osiadał na telewizorze?

Jak już wspomniano, kurz bardzo szybko osadza się na telewizorze. By jednak temu zapobiec, warto wypróbować pewien domowy sposób. Mowa tu o mieszance wody destylowanej i octu w proporcji 1:1. Tak przygotowany preparat świetnie sprawdzi się do wyczyszczenia nie tylko ekranu telewizora, ale także laptopa, tableta czy też smartfona.

Oczywiście środek czyszczący w niewielkiej ilości należy najpierw nanieść na ściereczkę, a dopiero następnie przetrzeć nią ekran. W tym przypadku przyda się butelka z atomizerem.

