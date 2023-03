Mama Chemik od 2019 roku działa w mediach społecznościowych, uświadamiając internautów w temacie ekologicznego i zdrowego sprzątania. Ostatnio na swoim Instagramie poruszyła temat prania białych rzeczy. Jak robić to we właściwy sposób, który nie zniszczy naszych ubrań?

Zobacz także: Nigdy nie używaj czarnych przyborów kuchennych. Mama-chemik mówi dlaczego

O czym pamiętać piorąc białe ubrania?

Instagram Rolka Rozwiń

Pranie białych rzeczy nie jest najłatwiejszą czynnością wśród domowych obowiązków. Białe ubrania łatwo zniszczyć podczas prania, nie stosując się do kluczowych zasad. Mama Chemik na swoim Instagramie wskazała kilka wytycznych, dzięki którym pranie białych ubrań będzie dla nich bezpieczne.

Reklama

Czytaj również: Domowy sposób na plamy pod pachami

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, aby prać je wyłącznie z innymi białymi ubraniami, korzystając przy tym z proszku specjalnie do białych tkanin. Zawiera on nadwęglan sodu, który dodatkowo wybieli nasze ubrania. Mama Chemik odradza używania płynu do płukania. Nie wypłukuje się on bowiem z tkaniny, a w efekcie może to sprawić, że ubrania będą żółknąć, szarzeć, a nawet już po wyjęciu z pralki będziemy mogli dostrzec na nich nieestetyczne plamki.

Nie należy zapominać również o odpowiedniej temperaturze prania. Zazwyczaj pranie białych ubrań zaleca się robić w niższych temperaturach, które nie zniszczą delikatnych tkanin.

Jak pozbyć się żółtych plam od potu na białych ubraniach?

Podejmując temat prania białych ubrań, warto również zwrócić uwagę na problem żółtych plam, które często pojawiają się na naszych koszulach pod pachami od potu. Jak sobie z nimi poradzić? Tutaj przyda nam się niezawodna soda oczyszczona, którą powinniśmy użyć jeszcze przed włożeniem ubrań do pralki. Do szklanki wody należy dodać cztery łyżki sody oczyszczonej. Taką pastę nakładamy na żółte plamy i wcieramy delikatnie ściereczką. Sodę zostawiamy na materiale na 1-1,5 godziny, a następnie możemy włożyć ją do prania.

Zobacz też: Domowy odplamiacz za grosze. Tak uratujesz swoje ubrania