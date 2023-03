Czyszczenie balkonu po zimie - porady

Porady Trawnika zazdrości mu całe osiedle. Wiosną stosuje w ogrodzie prosty zabieg Czyszczenie balkonu po zimie nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Pokrywające go płytki noszą ślady zacieków, sadzy oraz innych zanieczyszczeń. Umycie ich, by wyglądały jak przed zimą, wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Brud naniesiony przez śnieg osadza się we wszelkich zakamarkach, a co za tym idzie, jeszcze bardziej utrudnia całą pracę.

Czyszcząc balkon najlepiej zacząć od pozbycia się z niego wszelkich mebli oraz innych przedmiotów, które na nim zimowały. Istotny jest również dokładny przegląd i ewentualne wyrzucenie zniszczonych rzeczy. Wszelkie doniczki, lampki oraz meble należy przed ponownym wniesieniem na balkon dokładnie umyć. W tym przypadku wystarczy mokra ściereczka i odrobina płynu do naczyń.

Następnym krokiem jest dokładne pozbycie się liści zalegających na podłodze. W tym celu warto użyć szczotki odznaczającej się twardym włosiem. Nie można zapominać o umyciu balustrady, poręczy oraz okien. W dokładnym wyczyszczeniu płytek balkonowych pomocne będą domowe mikstury, które pozwolą skutecznie pozbyć się wszelkich zabrudzeń.

Zdjęcie Do mycia balkonu można wykorzystać wymieszany z wodą amoniak lub ocet / 123RF/PICSEL

Jak czyścić płytki na balkonie? Skuteczne domowe sposoby

Wiele osób do czyszczenia płytek balkonowych wybiera myjkę ciśnieniową. Wbrew pozorom wyzwaniu sprosta również tradycyjny mop wraz z domową mieszanką. W zupełności wystarczy letnia woda z dodatkiem płynu do naczyń lub mycia szyb. Najlepiej zachować proporcje 4:1.

Do mycia balkonu można wykorzystać wymieszany z wodą amoniak lub ocet. Zaleca się wykonywać roztwory z zachowaniem proporcji 3:1. Dzięki tak powstałym domowym środkom czystości balkon będzie wręcz lśnić, a ocet dodatkowo go zdezynfekuje.

Poza tym do wody wymieszanej ze środkiem myjącym warto dodać sodę oczyszczoną. W ten sposób można się pozbyć zaschniętych i uciążliwych plam.

Czyszcząc fugi, również warto skorzystać z domowych sposobów. Tutaj z pomocą przychodzi m.in.;

kwasek cytrynowy bądź sok z cytryny

mikstura na bazie octu

mikstura na bazie wody i sody oczyszczonej

pasta do zębów

