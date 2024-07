Sola — co to za ryba?

Znajdziesz ją pod pełną nazwą — sola zwyczajna . Bywa nazywana też podeszwicą. Skąd takie skojarzenie? Rybę, należącą do rodziny solowatych i grupy płastug, cechuje owalny, płaski kształt. Oczy rozmieszczone są po tej samej stronie tułowia, a całe ciało ma brązowe zabarwienie. Z wierzchu da się zauważyć ciemne plamy.

Co jeszcze warto o niej wiedzieć? Dorosłe osobniki osiągają zwykle długość od 50 do 70 centymetrów, ważą 300-400 gramów. Sola zamieszkuje wschodni Atlantyk, w tym zachodnią część Morza Bałtyckiego oraz Morze Śródziemne. Ryby nie żyją w dużych stadach, a za najbardziej dogodne dla siebie warunki do życia uznają miękkie, piaszczyste dno morskie.