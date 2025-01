Przygotowujemy w nim m.in. ciasta, zapiekanki i potrawy mięsne , dlatego piekarnik jest niezwykle przydatnym urządzeniem. Problem w tym, że po kilku miesiącach używania piekarnika, zwłaszcza jeśli nie myjemy go regularnie, jego wnętrze pokryte jest brudem w postaci przypalonego tłuszczu, sosów i resztek pokarmu .

Wiele piekarników dostępnych na rynku posiada pewną funkcję, która zdecydowanie pomaga zadbać o czystość urządzenia. Jest nią pyroliza, czyli pewnego rodzaju mechanizm pozwalający na bezpieczne rozgrzanie piekarnika do 500 st. C, dzięki czemu tłuszcz i brud są wypalane i zmieniają się w popiół, który jest łatwy do sprzątnięcia.