Ukryta funkcja szuflady pod piekarnikiem. Nie służy do przechowywania blaszek

Zazwyczaj szuflada pod piekarnikiem nie jest głęboka, ale wystarczająca, by pomieścić blaszki, foremki czy papier do pieczenia. Niektórzy wrzucają tam nawet suche produkty spożywcze - makarony, mąkę czy kasze. Okazuje się, że błędem jest wykorzystywanie jej w taki sposób. Zdaniem producentów sprzętów AGD można umieścić tam żywność, ale w zupełnie innym celu.

Szuflada zamontowana pod piekarnikiem pełni jedną bardzo istotną funkcję i z tego też względu konieczne jest, by znajdowała się tuż pod urządzeniem. Otóż podczas nagrzewania się tego sprzętu dochodzi do niej ciepłe powietrze i najlepiej będzie wykorzystać ją jako miejsce do... podgrzewania posiłków. Dla osób, które nie mają kuchenki mikrofalowej, będzie to nie tylko duże ułatwienie, ale także korzystniejsza dla zdrowia alternatywa. Można w niej utrzymać ciepło jedzenia do momentu podania na stół. Jest to szczególnie przydatne, gdy danie główne piecze się w piekarniku, a dodatki są już gotowe.