Mama Chemik radzi, co robić z kłopotliwym odpadem. Oto sposób na stary olej

Mama Chemik mówi o sobie: "ambasadorka sody oczyszczonej i octu". Od lat za pośrednictwem Instagrama uczy Polaków i Polki dbania o czystość w domu. Najchętniej wykorzystuje do tego właśnie produkty naturalne.

Sylwię Panek na Instagramie obserwuje prawie 80 tys. użytkowników. Gospodynie domowe chętnie korzystają z jej rad. Obserwatorki wysyłają do swojej ulubienicy masę pytań o to, jak rozwiązać uciążliwe "domowe" problemy.

Jak nie doprowadzić do awarii kanalizacji? Mama Chemik śpieszy z dobrą radą!

W najnowszym poście influencerka i edukatorka przyznała, że obserwatorki coraz częściej pytają ją o to, jak udrożnić odpływ. Mama Chemik w odpowiedzi zwróciła uwagę na bardzo ważną kwestię. "Czy wiecie, że tu bardzo ważne jest zapobieganie?" - zaznaczyła na wstępie wpisu.

W większości przypadków do zapchania rur dochodzi przez to, że wrzucamy tam nieodpowiednie rzeczy. Sedes, zlew czy umywalka to nie kosz na śmieci! Jednak wiele osób o tym zapomina podkreśliła.

W dalszej części wpisu Sylwia Panek wytłumaczyła, czego pod żadnym pozorem nie należy wlewać do zlewu, jeśli nie chcemy doprowadzić do awarii kanalizacji. "W wielu domach do zlewu trafia olej po smażeniu oraz różne tłuszcze z puszek rybnych, marynat czy sosów" - zaznaczyła. I dodała: "to błąd!".

Mama Chemik opublikowała grafikę, na której przedstawiła, jak należy postępować ze zużytym olejem. "Sprawdź, czy w twojej okolicy znajdują się kosze do segregacji zużytych olei jadalnych" - zaapelowała. "Jeśli macie w swojej okolicy takie kosze możecie wrzucić do nich oleje zlane do plastikowych butelek PET" - zaznaczyła. "Do segregacji nadają się nie tylko tłuszcze po smażeniu, ale też te z konserw rybnych marynat, sałatek oraz przetworów" - podkreśliła.

"Mega przydatny post". Fanki dziękuję mamie chemik

Post mamy Chemik bardzo spodobał się internautkom. Pod wpisem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Panie dziękowały swojej ulubienicy za przydatne wskazówki.

Super cenne informacje!

Cenna wskazówka, bo nie wiedziałam co zrobić z tego typu odpadami. Dzięki!

O ranyyy nie wiedziałam...mega przydatny post!

