Sezon zimowy to nie tylko czas wzmożonych przeziębień i łapania infekcji, ale przede wszystkim okres, w którym kilogramami zajadamy słodkie mandarynki. Cytrusowy aromat roznoszący się po całym domu nadaje mu wyjątkowej atmosfery. Zanim jednak dobierzemy się do delikatnego miąższu, musimy obrać owoc ze skórki, która najczęściej ląduje w koszu na śmieci.

Okazuje się, że to błąd. Resztki owocu bez trudu wykorzystamy w codziennym życiu. Doskonale sprawdzą się nie tylko w kulinariach i pielęgnacji ogrodu, ale także ułatwią utrzymywanie porządku w mieszkaniu. Przed wykorzystaniem ich potencjału, pamiętajmy o dokładnym wyszorowaniu resztek owocu w ciepłej wodzie z detergentem. Mandarynki dostępne w polskich sklepach muszą przebyć długą drogę do punktu docelowego, a w związku z tym są zabezpieczane licznymi konserwantami, które mogą zaszkodzić zdrowiu.

Co można zrobić ze skórki mandarynki?

Odstraszacz mrówek

Współczesna zima nie zawsze wita nas ośnieżonym krajobrazem. Coraz częściej przypomina mieszankę wczesnej wiosny i późnej jesieni z silnym wiatrem, padającym deszczem i temperaturami powyżej zera. Takie warunki sprzyjają wędrówkom mrówek, które uparcie poszukują pokarmu. Nie trzeba czekać zbyt długo, by pojawiły się także w domach. Naturalnym sprzymierzeńcem w walce z uporczywymi intruzami są skórki z mandarynek. Wystarczy poukładać je przy drzwiach, oknach i zauważalnych szczelinach, a ich zapach odstraszy małych wędrowców. Pamiętajmy, by często zmieniać resztki na nowe, gdyż mogą zacząć pleśnieć.

Zdjęcie Skórki z mandarynek wykorzystamy zarówno w kuchni, jak i do sprzątania / 123RF/PICSEL

Pogromca brzydkich zapachów

Zatęchłe ubrania wyciągnięte z czeluści szafy lub nieprzyjemna woń unosząca się z butów skutecznie zniechęca nas do wyjścia i spotkań ze znajomymi. Jeśli różne patenty na pozbycie się nieprzyjemnego zapach zawiodły, pora sięgnąć po skórki z mandarynek. Resztki układamy na desce do krojenia i tniemy w cienkie paseczki. W kolejnym kroku podsuszamy je w piekarniku i wkładamy do lnianego lub bawełnianego woreczka. Domowy odświeżacz wkładamy do szafy lub wnętrza butów, a szybko poczujemy różnicę.

Patent na gładkie stopy

Zimą o wiele łatwiej doprowadzić do przesuszenia skóry niż w pozostałych miesiącach. Pełnia sezonu grzewczego oraz niekorzystne warunki na zewnątrz sprawiają, że marzymy jedynie o założeniu ciepłych ubrań i zawinięciu się w koc. Stopy otulone grubymi skarpetkami wkładamy do ciężkich i mocno zabudowanych butów, przez co nie mają szansy dobrze oddychać. Takie warunki sprzyjają rozwojowi grzybicy oraz szorstkości skóry, zwłaszcza na piętach.

Ratunkiem okazuje się skórka z mandarynki. Wystarczy zebrać kilka resztek z owocu, a następnie pocierać newralgiczne miejsca dwa razy dziennie przez tydzień. Obierki z mandarynek zadziałają lepiej niż najdroższe skarpetki złuszczające. Dodatkowo przyjemnie odświeżą i zneutralizują brzydki zapach. Poprawę zauważymy także w zmniejszeniu potliwości stóp.

Syrop na przeziębienie ze skórek mandarynek

Zaczyna się od lekkiego kataru, później dochodzi nieregularne pokasływanie, a finalnie lądujemy w łóżku z dreszczami i gorączką. Sezon zimowy funduje nam prawdziwy kalejdoskop zmian pogodowych. Jednego dnia soczysty mróz barwi policzki na czerwono, innego przeskakujemy głębokie kałuże w kaloszach. Taka aura sprzyja szybszemu łapaniu infekcji. Istnieje jednak pyszny sposób na poprawę odporności organizmu.

Syrop z mandarynki - przygotowanie

Do wykonania domowego specyfiku potrzebujemy skórek z kilku mandarynek, które dokładnie myjemy pod ciepłą i bieżącą wodą.

W kolejnym kroku osuszamy resztki, trzemy je na tarce o drobnych oczkach, zasypujemy cukrem i pozostawiamy na boku.

Biały cukier z powodzeniem możemy zastąpić miodem, a dodatkowo wzbogacić mieszankę o suszony lub tarty imbir.

Po 2-3 dniach zauważymy, że skórka puściła sporo soku. To znak, że syrop jest gotowy. Wystarczy przelać go do niewielkiej szklanej buteleczki i pić po łyżeczce dziennie.

Mikstura ekspresowo rozprawia się z bólem, wzmacnia osłabioną odporność i może być bezpiecznie stosowana u dzieci.

