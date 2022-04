Mandaty w mieszkaniu: Za co możesz je dostać?

Porady

Dołącz do nas:

Zakłócanie ciszy nocnej, głośne słuchanie muzyki czy uciążliwe remonty to zachowania, z którymi większość mieszkańców bloku miała do czynienia przynajmniej raz w życiu. Choć na niektóre z nich przymykamy oko, a często sami pozwalamy sobie na więcej to warto wiedzieć, że łamanie niektórych zakazów może skończyć się dla nas mandatem, a nawet sprawą w sądzie. Czego nie warto robić?

Zdjęcie Za rozwiązłe zachowania a tym bardziej seks na balkonie może grozić mandat lub sprawa w sądzie / 123RF/PICSEL