Zupa ogórkowa to jedno z najbardziej tradycyjnych dań kuchni polskiej. Stoi niemal na piedestale dań naszej rodzimej kuchni wraz z rosołem i zupą pomidorową. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że prócz doskonałego smaku, może być również świetnym wsparciem dla naszego układu trawiennego.

To właśnie ogórki poddane kiszeniu dają tyle cennych składników naszym jelitom. Kiszone ogórki powstają w wyniku fermentacji mlekowej. Proces ten sprawia, że ogórki stają się bogatym źródłem probiotyków, czyli dobrych bakterii wspomagających florę jelitową.

To nie magia, a kwas mlekowy i witaminy

Zupa ogórkowa ma lekko kwaśny smak i to też nie jest bez znaczenia dla naszych jelit. Sprzyja to wydzielaniu soków trawiennych i poprawia przyswajanie składników odżywczych. Kwas mlekowy zawarty w kiszonych ogórkach wspiera trawienie i może łagodzić dolegliwości żołądkowe, takie jak wzdęcia czy zaparcia.

Kwaśny smak ogórków paradoksalnie działała zasadowo na organizm, co pomaga regulować poziom pH i przeciwdziała zakwaszeniu organizmu. To ważne dla osób borykających się z problemami trawiennymi czy refluksem.

Zupa ogórkowa to też witaminy i minerały. Kiszone ogórki są źródłem witaminy C, K oraz B, a także cennych minerałów, takich jak potas, magnez i wapń. Wspierają odporność, poprawiają funkcjonowanie układu nerwowego i pomagają utrzymać zdrową skórę.

Chcesz by zupa ogórkowa służyła twoim jelitom? Pilnuj tych zasad podczas gotowania

Żeby zupa ogórkowa pełniła swoją rolę, należy gotować ją w odpowiedni sposób i przestrzegać kilku zasad. Dbałość o ogórki jest tu na pierwszym miejscu. Nie można gotować ich zbyt długo, gdyż wysoka temperatura niszczy probiotyki. Najlepiej dodać je do wywaru pod koniec gotowania.

Przydatnym trikiem będzie dodanie do zupy także soku z kiszonych ogórków. Warto go dodać dopiero po zdjęciu zupy z ognia, by nie tracić cennych bakterii fermentacyjnych.