Nazywana akacją, w rzeczywistości jest robinią akacjową. Zachwyca oczy przechodniów, rosnąc najczęściej w parkach, na miejskich skwerach, a także w ogrodach, wielu kojarząc się z początkiem wakacji.

Białe kwiaty o intensywnym zapachu wraz z nadejściem lata bogato zdobią roślinę, sprawiając, że ta staje się prawdziwą królową wśród krzewów. Mimo iż zachwyca wyglądem, ma mnóstwo wad. Zanim posadzisz w swoim ogrodzie, dobrze się zastanów.

Jak wygląda grochodrzew? To roślina "nie do zdarcia"

Robinia akacjowa, mimo iż nazywana akacją, wcale nią nie jest. Jej prawidłowa nazwa to grochodrzew, pochodzi z gatunku drzew z rodziny bobowatych. Początkowo występowała jedynie w Ameryce Północnej. Z czasem szybko dostosowała się jednak do klimatu innych kontynentów, chętnie pojawiając się kolejno w parkach i na miejskich alejkach. Dopiero po latach zaczęto dostrzegać jej wady.

Robinia akacjowa szybko awansować może z ulubienicy do prawdziwego wroga. Jest bowiem niezwykle wytrzymała, rośnie szybko i jeszcze szybciej się rozrasta. Posiada dodatkowo głęboki korzeń palowy, który zapewnia jej dostęp do wody. Tworzy przy tym również korzenie boczne, z których wyrastają nowe rośliny. W ten sposób w mig opanowuje dostępny teren, stając się wręcz niemożliwą do usunięcia.

Czy robinia akacjowa szybko rośnie? W mig stanie się zagrożeniem

Co więcej, tam gdzie zaczyna rosnąć, inne drzewa nie mają większych szans na przeżycie. Eksperci wykazali bowiem, że robinia akacjowa, poprzez wydzielanie związków aleopatycznych, zmienia skład chemiczny ziemi - wstrzymując w ten sposób rozwój innych, rosnących w pobliżu roślin. Pojawiając się w ogrodzie, może więc w kilka chwil doprowadzić go do ruiny.

Dodatkowo jest wytrzymała nie tylko na zanieczyszczenia, ale również na okresowe szusze czy mróz. Nawet jeśli zdarzy jej się przemarznąć na wiosnę, szybko się odbije, wkrótce wracając do dobrej formy. Przez to w wielu krajach zaczęto uważać ją za gatunek zagrażający rodzimej przyrodzie. O rozwagę apeluje także Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Czy robinia akacjowa jest inwazyjna? "Zaleca się rezygnację z uprawy"

W Polsce, jak informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, robinia obecna jest od początku XIX wieku - występując wówczas głównie na wiejskich i miejskich terenach zieleni. "W XX wieku znalazła zastosowanie w rekultywacji siedlisk przeobrażonych przez przemysł oraz jako gatunek przyczyniający się do wzbogacania gleb w azot" - informuje GDOŚ. Niedługo później dostrzeżono jednak jej wady.

"Już w pierwszej połowie XX wieku dostrzeżono utrudnienia, jakie przy odnowieniu lasu stwarza robinia po wyrębie jej drzewostanów. W rezultacie w XXI wieku zrezygnowano z uprawy tego gatunku na terenach leśnych, nawet na gruntach trudnych do zalesienia. Coraz częściej podejmowano też próby jego zwalczania w ramach działań służących ochronie przyrody" - przekazuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Eksperci przekonują, by zrezygnować z uprawy tego krzewu. "Zaleca się rezygnację z uprawy" - radzi Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, cytowana przez serwis kobieta.wp.pl. Jeśli jednak krzew rośnie już w ogrodzie, należy zadbać, by wokół nie wyrosło żadne nowe drzewko - a jeśli tak się stanie należy je wykopać, wyrwać lub wykosić, dbając przy tym o to, by w ziemi nie pozostał żaden jego fragment. A kolejno spalić lub kompostować w zamkniętym pojemniku.

