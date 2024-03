Spis treści: 01 Skąd bierze się mech na balkonie i tarasie?

Skąd bierze się mech na balkonie i tarasie?

Najczęściej pojawia się w okresie wiosennym i jesiennym. Ta specyficzna roślinność preferuje wilgotne i zacienione miejsca, więc jest w stanie gromadzić się na płytkach, w fugach, nawet w najdrobniejszych szczelinach. Może zacząć obrastać nawet meble ogrodowe, których nie brakuje w miejscach służących do odpoczynku. Mech na balkonie rozrasta się w ekspresowym tempie, więc bez naszej interwencji szybko opanuje całą przestrzeń.

Nie pozwól, by mech opanował twój teren

Dlaczego mech to duży problem? Nie ignoruj zielonego nalotu

Z pozoru nie wygląda na bardzo problematyczną roślinę. Nie należy jednak postrzegać go wyłącznie w kategoriach mało estetycznego zielonego nalotu na balkonie. Mech może negatywnie wpływać na stan powierzchni, doprowadzając do korozji i uszkodzeń. Po drugie — jest śliski, co z kolei stwarza ryzyko upadku i kontuzji. To wystarczające powody, by nie ignorować jego obecności. Jak pozbyć się mchu? Domowe sposoby przybywają na ratunek.

Prosty sposób na usunięcie mchu. Znajdziesz go w kuchni

Czym zwalczyć mech na balkonie? Nie musisz inwestować w profesjonalne preparaty. Okazuje się, że babciny patent, który niejednokrotnie wykorzystujemy w domowych porządkach, będzie pomocny podczas sprzątania tarasu.

Z czego wynika skuteczność stosowania octu na mech? Działa na rośliny parząco, dlatego bywa stosowany również do usuwania chwastów z kostki brukowej czy podjazdu. Usunie także zielony nalot z powierzchni balkonu. Przygotuj roztwór octu i wody w proporcji 1:2 (np. 1 szklanka octu na 2 szklanki wody). Przelej do butelki ze spryskiwaczem i wykonaj czyszczący oprysk. Pracę zaplanuj na ciepły i bezwietrzny dzień. Taki zabieg nie tylko usunie mech, ale też znacząco zahamuje jego ponowny rozwój.

Zwalczanie mchu sodą oczyszczoną

Nie przepadasz za octowym zapachem? Kolejny sposób na wszędobylski mech również znajdziesz w kuchennych zapasach. Tym razem na pierwszy plan wychodzi soda oczyszczona. Zawarty w niej wodorowęglan sodu skutecznie usunie niepożądane rośliny, zwalcza również niechciane mikroorganizmy, które mogłyby się rozwijać w zakamarkach.

Pamiętaj o regularnych porządkach, by uniknąć nalotów, osadów i plam

Jak stosować sodę oczyszczoną na mech? Hojną porcję proszku rozsyp na zielonym osadzie i zostaw na co najmniej dobę. Następnie dokładnie spłucz wodą. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że soda jest bezpieczna dla czyszczonych powierzchni, więc nie musisz obawiać się powstawania plam czy przebarwień.

Czysty taras i balkon. Pamiętaj o jednym

Zapobieganie powstawaniu mchu wiąże się również z regularnymi porządkami. Zadbany taras to miejsce idealne do odpoczynku. Nie zamieniaj go więc w graciarnię, a do mycia powierzchni używaj gorącej wody. Nie tylko skuteczniej usunie wszelkie zabrudzenia, ale będzie także utrudniać rozwój mchu.