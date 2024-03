Podziękujesz za ten trik. Mieszanka za 5 zł usunie mech z trawnika szybciej, niż myślisz

Mech z pewnością nie należy do ulubieńców ogrodników. Zielony intruz dość szybko się rozprzestrzenia i z czasem coraz trudniej się go pozbyć. Chociaż stanowi ozdobę lasów, to niewielu z nas chciałoby go znaleźć na swoim trawniku. Istnieje jednak prosty sposób, by się z nim uporać. Wystarczą dwa składniki.

Zdjęcie Jak pozbyć się mchu z trawnika? Wykorzystaj tani i ekologiczny sposób / 123RF/PICSEL