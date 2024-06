Migdały, borówki i kefir. Te produkty z jednego powodu warto mieć w lodówce

Opracowanie Karolina Iwaniuk

To, co umieszczamy na co dzień na swoim talerzu, ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i urodę. Jeśli często dokucza nam zmęczenie, doświadczamy dolegliwości ze strony układu trawiennego lub zmagamy się z problemami skórnymi, powinniśmy uwzględnić w jadłospisie pokarmy o właściwościach przeciwzapalnych.