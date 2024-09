Ugotowane na twardo lub miękko, wykorzystane do kremowej jajecznicy, puszystego omletu, a nawet wytrawnych muffinek. Jajka to nie tylko smakowita podstawa śniadań czy obiadów , ale także składnik, bez którego nie moglibyśmy przygotować wielu przepisów. Ten łatwo dostępny produkt składa się z dwóch głównych części, białka i żółtka.

Liczne receptury wymagają od nas użycia zaledwie jednej składowej. Która z nich jest zdrowsza? Z odpowiedzią na to pytanie nie zwlekali liczni specjaliści, stawiając sprawę jasno. Okazuje się, że to żółtko ma o wiele bardziej urozmaicony skład. Warto jednak wiedzieć, że w związku z tym jest także kaloryczniejszą częścią. Pomaga zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na liczne witaminy i mikroelementy, ale równocześnie obfituje w tłuszcze czy cholesterol.

Intensywnie pomarańczowe i ciemne żółtka od pokoleń uznawane są za lepsze. Zdarza się, że natrafimy na takie jajka w sklepach lub okolicznych targach, ale najczęściej są domeną pozyskiwanych od wiejskich kur. W kupnych nadal przeważają bardzo blade i ledwie wybarwione żółtka, traktowane jako produkt o wiele gorszej jakości i pozbawiony cennych właściwości. Często zastanawiamy się, czy ma to realne przełożenie na rzeczywistość. Od czego zależy barwa żółtka? Z naukowego punktu widzenia, na kolor żółtek ma wpływ obecności karotenoidów , czyli specjalnych barwników. Naukowcy badający temat dowiedli, że dobrostan kury, a zatem odpowiedniej jakości karma, dostęp do trawy czy świeżego powietrza, przekłada się na ciemniejszą barwę składowej jajka.

Dobrze dobrana karma powinna obfitować w zdrowe tłuszcze, witaminę A, witaminę D, witaminę E czy barwniki. Dopiero dzięki takiej mieszance uda się uzyskać zdrowy, odpowiednio ciemny i zachęcający kolor. Co ciekawe, często zabarwienie żółtka może być mylące. Kury z wolnego wybiegu korzystają z dobrodziejstw życia w otwartym gospodarstwie, a co za tym idzie, dostępu do roślin czy niewielkich robaczków. Taki pokarm również obfituje w naturalne barwniki, ale nie zawsze dostaną się one do jajka, powodując, że żółtko wypadnie dość blado. Odpowiednio nasycone żółtko uzyskamy także u kur z chowu klatkowego. Ma to związek z podawaniem sporej ilości kukurydzy oraz zabarwianiu paszy specjalnymi środkami.