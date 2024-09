Nie bez powodu wasabi nazywane jest najdroższym warzywem na świecie. Jest bardzo wymagające w uprawie i tylko w niektórych mikroklimatach na świecie w ogóle jest ona możliwa (Japonia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, rzadko Kanada). Wasabi wymaga idealnej temperatury wody (około 12-15°C) oraz specyficznej gleby. To sprawia, że prawdziwe wasabi kosztuje nawet do kilkuset dolarów za kilogram, co plasuje je na liście najdroższych warzyw świata.

Działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe - wasabi zawiera izotiocyjaniany, substancje, które wykazują silne właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe. Dzięki temu, wasabi może być skuteczne w zapobieganiu infekcjom i chorobom układu oddechowego. W tradycyjnej kuchni japońskiej dodaje się wasabi do sushi, co pomaga zapobiegać zatruciom pokarmowym, zwłaszcza w przypadku spożywania surowej ryby.

Prawdziwe wasabi pochodzi z korzenia rośliny wasabia japonica, która należy do rodziny kapustowatych, podobnie jak chrzan i musztarda. To właśnie korzeń tej rośliny jest ścierany na pastę, którą znamy jako wasabi. Jednak roślina ta jest niezwykle trudna do uprawy, co czyni ją rzadkim i kosztownym składnikiem.