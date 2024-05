Trzy najgorsze dodatki do domu. Sprawią, że salon będzie wyglądać tandetnie

Ekspert od aranżacji wnętrz Daniel Ufland przedstawił trzy podstawowe błędy , jakie najczęściej popełniamy, kiedy chcemy zmienić coś w naszym mieszkaniu i decydujemy się na dodatki czy dekoracje. Sprawdź, jak nie doprowadzić do tego, żeby twoje cztery kąty wyglądały kiczowato i poznaj sposoby na to, jak upiększyć dom w taki sposób, żeby uzyskać efekt WOW.

Rośliny w domu dodają każdemu wnętrzu życia i estetyki, jednak wiele osób nie ma czasu ani ochoty, żeby się nimi opiekować. W konsekwencji stawia na ich zamiennik, jakim są sztuczne kwiaty doniczkowe. Chociaż ich ewidentnym plusem jest to, że bez względu na okoliczności pozostają zielone, to posiadanie tego typu ozdób jest bardzo tandetne i jeszcze bardziej szpeci mieszkanie. Wszystko przez to, że na takich "ozdobach" szybko osiada się kurza, a dodatkowo są one najczęściej wykonane w niedbały sposób i na pierwszy rzut oka widać, że nie mamy do czynienia z czymś, co naprawdę kwitnie.